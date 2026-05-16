"Самая вежливая ссора в истории": Камбербэтч попал в конфликт на улице
Известный актер Бенедикт Камбербэтч попал в конфликт, который в сети окрестили "самой вежливой ссорой в истории". Все произошло на велосипедной дорожке из-за того, что Бенедикт нарушил правило.
Сам актер признал, что нарушил правило, однако сделал это один раз. Судя по всему, речь идет о проезде на красный свет. Видео опубликовало издание The Telegraph.
На нем Бенедикт ссорится с другим велосипедистом. Тот называет актера "сбитым с толку" и утверждает, что Камбербэтч по меньшей мере трижды нарушал правила. В ответ мужчина "словесно абьюзил" Бенедикта, что признает он сам.
Пользователи отмечают, что несмотря на все это, конфликт был максимально сдержанным, без криков и агрессии. В конце видео к разговору присоединяется еще одна женщина.
Пока неизвестно, чем именно закончился конфликт.
В то же время пользователи в сети начали делать пародии на этот конфликт, делая споры еще "абсурднее" — они сравнивают общение Камбербэтча с велосипедистом с общением каких-то лордов и королей во времена Средневековья.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Бенедикт Камбербэтч в марте 2022 года не остался в стороне от вторжения России в Украину. На 37-й церемонии Cinema Vanguard Award в Арлингтонском театре Санта-Барбары (Калифорния) он появился с украинским флагом в руках.
- В августе 2025 года в Украине прошел показ римейка фарсовой комедии 1980-х годов — "Война Роуз", снятой по одноименному роману Уоррена Адлера. В новой версии роль Майкла Дугласа взял на себя Бенедикт Камбербэтч ("Шерлок"), а героиня Кэтлин Тернер досталась британской актрисе Оливии Коулман.