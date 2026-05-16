"Самая вежливая ссора в истории": Камбербэтч попал в конфликт на улице

Известный актер Бенедикт Камбербэтч попал в конфликт, который в сети окрестили "самой вежливой ссорой в истории". Все произошло на велосипедной дорожке из-за того, что Бенедикт нарушил правило.

Сам актер признал, что нарушил правило, однако сделал это один раз. Судя по всему, речь идет о проезде на красный свет. Видео опубликовало издание The Telegraph.

На нем Бенедикт ссорится с другим велосипедистом. Тот называет актера "сбитым с толку" и утверждает, что Камбербэтч по меньшей мере трижды нарушал правила. В ответ мужчина "словесно абьюзил" Бенедикта, что признает он сам.

Пользователи отмечают, что несмотря на все это, конфликт был максимально сдержанным, без криков и агрессии. В конце видео к разговору присоединяется еще одна женщина.

Пока неизвестно, чем именно закончился конфликт.

В то же время пользователи в сети начали делать пародии на этот конфликт, делая споры еще "абсурднее" — они сравнивают общение Камбербэтча с велосипедистом с общением каких-то лордов и королей во времена Средневековья.

