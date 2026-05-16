Чоловік зніс бульдозером улюблений паб і сів за ґрати: причина вчинку спантеличує (відео)

35-річний британець Деніел Морган отримав 3,5 роки в'язниці за руйнування пабу в валлійському містечку Абердері. На суді стало відомо, що цей заклад був одним із улюблених, де засуджений часто любив випити після роботи.

Виявилося, що причиною вчинку став конфлікт між Деніелем і барменом, який стався ще в грудні минулого року. Про це йдеться в повідомленні пресслужби британської поліції.

Поліція встановила, що 4 грудня 2025 року засуджений вступив в перепалку із працівником пабу "New Inn" — Деніел вимагав ще випивки, тоді як бармен відмовив уже сильно п'яному робітнику. Той вийшов із пабу та пообіцяв, що "ще повернеться" та знесе паб бульдозером.

Далі виявилося, що сп'янілий чоловік поїхав на ферму сусідню ферму, зламав замок до сараю і викрав бульдозер. Згодом Деніел виїхав на головну вулицю міста, а дорогою до пабу спричинив ДТП — збив і перекинув вантажівку Isuzu.

Чоловік дістався до пабу та двічі врізався у вхідний ґанок, завдавши значних збитків. Перехожий спробував зупинити Моргана, заблокувавши дорогу причепом і пікапом, але той переїхав обидва.

Суд виніс вирок у 3,5 роки тюрми для Деніела Моргана за вандалізм і завдання збитків Фото: South Wales Police

Зрештою родичі п'яного містера Моргана приїхали на власному екскаваторі, ковшем якого зупинили бульдозер. Чоловіка заарештували прямо в кабіні, доправивши до лікарні із розбитим обличчям і перевищенням міри допустимого вжитого алкоголю в десятки разів.

14 травня цього року місцевий суд визнав Моргана винним у вандалізму та завданні шкоди. Йому доведеться відбути 3,5 роки за ґратами та виплатити п'ять тисяч фунтів (понад 293 тис. грн) моральної шкоди.

"Це був безрозсудний і цілеспрямований напад на паб. [Містер] Морган завдав значної шкоди як самому пабу, так і кільком транспортним засобам. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Тепер він відбуватиме покарання у в'язниці, і там він матиме час подумати про свої вчинки", — прокоментувала рішення суду детектив-сержант Дженна Герберт, представниця поліції Південного Вельсу.

