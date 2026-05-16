Мужчина снес бульдозером любимый паб и сел за решетку: причина поступка озадачивает (видео)

35-летний британец Дэниел Морган получил 3,5 года тюрьмы за разрушение паба в валлийском городке Абердере. На суде стало известно, что это заведение было одним из любимых, где осужденный часто любил выпить после работы.

Оказалось, что причиной поступка стал конфликт между Дэниелем и барменом, который произошел еще в декабре прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы британской полиции.

Полиция установила, что 4 декабря 2025 года осужденный вступил в перепалку с работником паба "New Inn" — Дэниел требовал еще выпивки, тогда как бармен отказал уже сильно пьяному работнику. Тот вышел из паба и пообещал, что "еще вернется" и снес паб бульдозером.

Далее оказалось, что пьяный мужчина поехал на ферму соседнюю ферму, взломал замок к сараю и похитил бульдозер. Впоследствии Дэниел выехал на главную улицу города, а по дороге в паб спровоцировал ДТП — сбил и перевернул грузовик Isuzu.

Мужчина добрался до паба и дважды врезался во входное крыльцо, нанеся значительный ущерб. Прохожий попытался остановить Моргана, заблокировав дорогу прицепом и пикапом, но тот переехал оба.

Суд вынес приговор в 3,5 года тюрьмы для Дэниела Моргана за вандализм и нанесение ущерба Фото: South Wales Police

В конце концов родственники пьяного мистера Моргана приехали на собственном экскаваторе, ковшом которого остановили бульдозер. Мужчину арестовали прямо в кабине, доставив в больницу с разбитым лицом и превышением меры допустимого употребления алкоголя в десятки раз.

14 мая этого года местный суд признал Моргана виновным в вандализме и нанесении ущерба. Ему придется отбыть 3,5 года за решеткой и выплатить пять тысяч фунтов (более 293 тыс. грн) морального ущерба.

"Это было безрассудное и целенаправленное нападение на паб. [Мистер] Морган нанес значительный ущерб как самому пабу, так и нескольким транспортным средствам. К счастью, никто серьезно не пострадал. Теперь он будет отбывать наказание в тюрьме, и там у него будет время подумать о своих поступках", — прокомментировала решение суда детектив-сержант Дженна Герберт, представитель полиции Южного Уэльса.

