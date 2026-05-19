Нутелла, Месія та Адольф: топ-25 імен заборонених по всьому світу

Батьки по всьому світу намагаються виділити своїх дітей, давши їм дивні імена, як це встиг зробити мільярдер Ілон Маск. Явище стало настільки масовим, що в різних країнах з'явилися списки заборонених імен.

Одного разу жінка з Уельсу спробувала зареєструвати свою доньку під ім'ям Ціанід, стверджуючи, що це "красива" шана речовині, яка обірвала життя Гітлера. Суд втрутився. Ім'я було визнано недійсним, і цей випадок увійшов у британський юридичний фольклор як один із найяскравіших прикладів зростаючого глобального явища: заборонених дитячих імен, пише Express.

У Великобританії немає єдиного вичерпного списку заборонених імен, але судді зберігають за собою право заблокувати будь-яке ім'я, яке вважається шкідливим для дитини. В інших країнах правила часто набагато суворіші — у деяких країнах існують затверджені урядом реєстри імен, а в інших заборонено все, що вважають образливим, блюзнірським або просто занадто екстравагантним.

Відео дня

Ім'я, яке ніхто не міг вимовити

Небагато суперечок щодо вибору імені можуть зрівнятися із зухвалістю шведських батьків, які спробували назвати свого сина Brfxxxxxxxxmnnpcccclllmmnprxvvclmnckssqlbb11116 — послідовністю з 43 символів, яку сім'я наполягала читати як "Альбін". Шведська влада відмовила. Батьки придумали це ім'я як навмисний акт непокори суворим законам країни про присвоєння імен.

Дівчинка домоглася зміни імені через суд

Новозеландська дівчинка, зареєстрована при народженні як Талула Дуза Хула на Гаваях, дев'ять років носила це ім'я, поки суддя нарешті не задовольнив її прохання. Суд охарактеризував це ім'я як таке, що накладає на дитину необґрунтований тягар відтоді, як вона стала достатньо дорослою, щоб представлятися. Того самого дня той самий суддя заборонив ім'я Секс Фрут, парі близнюків, яких ледь не назвали Фіш енд Чіпс, Твісті Пой і Йеа Детройт.

Французьке немовля назвали на честь сніданку

Коли французька пара зареєструвала свою новонароджену доньку під ім'ям Нутелла, суд швидко вжив заходів щодо зміни імені. Згодом дитина була перереєстрована під ім'ям Елла. Франція забороняє імена, які можуть викликати збентеження або заподіяти шкоду власнику. Швейцарія дотримується настільки ж жорсткої позиції, повністю забороняючи використання корпоративних брендів для дітей — включно з брендами предметів розкоші.

Швеція проводить межу щодо рок-легенд

Шведський орган з реєстрації імен відхилив ім'я Metallica — однієї з найвідоміших рок-груп — як варіант для шведської дитини. Країна поширила це ж рішення і на Елвіса Преслі, вочевидь, дійшовши висновку, що навіть культовим музичним діячам не місце у свідоцтві про народження.

Скандал навколо звинувачень у богохульстві в штаті Теннессі

У штаті Теннессі, США, суддя подала клопотання про заборону реєстрації дитини під ім'ям Месія на тій підставі, що цей титул ще не був заслужений. Згодом це рішення було скасовано в апеляційному порядку, і суддю було відсторонено від посади. Відтоді це ім'я використовується по всій території Сполучених Штатів.

Німецьке питання про Адольфа

Протягом десятиліть ім'я Адольф було абсолютно звичним у більшій частині Європи, але після того, як його стали асоціювати з архітектором Голокосту, воно майже повсюдно вийшло з ужитку. Відтоді Німеччина і багато інших країн вжили заходів щодо повної заборони цього імені. Там, де воно все ж зустрічається сьогодні, воно, як правило, з'являється в екстремістських спільнотах.

Японський диявол

У 1994 році японська влада спробувала заборонити подружній парі зареєструвати свого сина під ім'ям Акума — словом, яке дослівно перекладається як "диявол". Чиновники постановили, що носіння дитині такого імені саме по собі є формою шкоди. Це рішення створило прецедент для імен, які вважаються такими, що завдають шкоди перспективам або гідності дитини.

Повний список заборонених дитячих імен по всьому світу

Ціанід — заборонений у Великій Британії. Валлійський суд заблокував спробу матері зареєструвати свою дочку під ім'ям, пов'язаним зі смертельно небезпечною речовиною.

Адольф — заборонений у Німеччині та низці інших країн через його нерозривний зв'язок із нацистським диктатором.

Арійський — заборонений у низці країн. Хоча ця назва походить із південноазіатської та перської культур, вона стала нерозривно пов'язана з нацистською расовою теорією.

Metallica — відхилено у Швеції. Шведський орган із присвоєння імен ухвалив, що запозичення назви рок-гурту для дитини неприпустимо, і застосував ту саму логіку до Елвіса.

Nutella — заборонена у Франції. Подружня пара, яка назвала свою дочку на честь відомого шоколадно-горіхового продукту, отримала від суду припис вибрати інше ім'я. У підсумку вона стала Еллою.

Monkey/Мавпа — відхилено в Данії, де в офіційному урядовому реєстрі затверджених назв немає жодного примата.

Venerdi/П'ятниця — в Італії це ім'я виключено для дитини.

Ім'я Усама бен Ладен було заборонено в Німеччині після того, як подружня пара спробувала назвати свою новонароджену дитину на честь засновника "Аль-Каїди".

Тор — заборонено в Португалії. Влада постановила, що це ім'я виходить за рамки допустимих португальських імен.

Юда — Заборонено у Швейцарії, де заборонено використання імен, пов'язаних із біблійними або історичними персонажами, яких вважають лиходіями.

Brfxxxxccxxmnpcccccccclllmmnprxvvclmmnckssqlbb11116 — відхилено у Швеції. Послідовність із 43 символів, задумана як протест, мала читатися як Albin.

IKEA — заборонена у Швеції. Країна, яка подарувала світові меблевого гіганта, не дозволить своїй назві фігурувати у свідоцтві про народження.

Люцифер — це ім'я заборонене в Новій Зеландії, оскільки воно може заподіяти дитині страждання або створити несприятливі умови.

Fish and Chips - цю страву було відкинуто в Новій Зеландії, коли пара запропонувала її своїм близнюкам.

- цю страву було відкинуто в Новій Зеландії, коли пара запропонувала її своїм близнюкам. Президент — Заборонений в Австралії, де також заборонені титули Імператор і Лейтенант з тих самих підстав.

Герцог — в Австралії ця назва заборонена як титул, а не як ім'я, незважаючи на широке поширення в інших країнах.

Робокоп — Заборонений у Мексиці, хоча імена вигаданих персонажів загалом допустимі в інших країнах.

Санта-Клаус — У штаті Огайо це ім'я було відхилено, коли доросла людина спробувала прийняти його через суд.

Величність — Заборонено в низці американських штатів, де широко поширена думка про неприпустимість імен, що слугують титулами, що позначають звання або пошану.

Ісус Христос — це ім'я відхилили суди в кількох штатах США через потенційне богохульство і ймовірність плутанини, хоча ім'я Хесус широко використовується в іспаномовних громадах.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск привіз із собою в Китай свого сина з невимовним ім'ям, якого він кличе просто Х (Ікс).

А свою чергову дитину мільярдер назвав Техно Механікусом, але кличе її просто Тау.