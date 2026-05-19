Нутелла, Мессия и Адольф: топ-25 имен запрещенных по всему миру

Родители по всему миру пытаются выделить своих детей, дав им странные имена, как это успел сделать миллиардер Илон Маск. Явление стало настолько массовым, что в разных странах появились списки запрещенных имен.

Однажды женщина из Уэльса попыталась зарегистрировать свою дочь под именем Цианид, утверждая, что это "красивая" дань уважения веществу, оборвавшему жизнь Гитлера. Суд вмешался. Имя было признано недействительным, и этот случай вошел в британский юридический фольклор как один из самых ярких примеров растущего глобального явления: запрещенных детских имен, пишет Express.

В Великобритании нет единого исчерпывающего списка запрещенных имен, но судьи сохраняют за собой право заблокировать любое имя, которое считается вредным для ребенка. В других странах правила зачастую гораздо более строгие — в некоторых странах существуют утвержденные правительством реестры имен, а в других запрещается все, что считается оскорбительным, кощунственным или просто слишком экстравагантным.

Имя, которое никто не мог произнести

Немногие споры о выборе имени могут сравниться с дерзостью шведских родителей, которые попытались назвать своего сына Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 — последовательностью из 43 символов, которую семья настаивала читать как "Альбин". Шведские власти отказали. Родители придумали это имя как преднамеренный акт неповиновения строгим законам страны о присвоении имен.

Девочка добилась смены имени через суд

Новозеландская девочка, зарегистрированная при рождении как Талула Дуза Хула на Гавайях, девять лет носила это имя, пока судья наконец не удовлетворил ее просьбу. Суд охарактеризовал это имя как налагающее на ребенка необоснованное бремя с того момента, как она стала достаточно взрослой, чтобы представляться. В тот же день тот же судья запретил имя Секс Фрут, пару близнецов, которых чуть не назвали Фиш энд Чипс, Твисти Пой и Йеа Детройт.

Французского младенца назвали в честь завтрака

Когда французская пара зарегистрировала свою новорожденную дочь под именем Нутелла, суд быстро принял меры по изменению имени. Впоследствии ребенок был перерегистрирован под именем Элла. Франция запрещает имена, которые могут вызвать смущение или причинить вред владельцу. Швейцария придерживается столь же жесткой позиции, полностью запрещая использование корпоративных брендов для детей — включая бренды предметов роскоши.

Швеция проводит черту в отношении рок-легенд

Шведский орган по регистрации имен отклонил имя Metallica — одной из самых известных рок-групп — в качестве варианта для шведского ребенка. Страна распространила это же решение и на Элвиса Пресли, очевидно, придя к выводу, что даже культовым музыкальным деятелям не место в свидетельстве о рождении.

Скандал вокруг обвинений в богохульстве в штате Теннесси

В штате Теннесси, США, судья подала ходатайство о запрете регистрации ребенка под именем Мессия на том основании, что этот титул еще не был заслужен. Впоследствии это решение было отменено в апелляционном порядке, и судья была отстранена от должности. С тех пор это имя используется по всей территории Соединенных Штатов.

Немецкий вопрос об Адольфе

На протяжении десятилетий имя Адольф было совершенно обычным в большей части Европы, но после того, как его стали ассоциировать с архитектором Холокоста, оно почти повсеместно вышло из употребления. С тех пор Германия и многие другие страны приняли меры по полному запрету этого имени. Там, где оно все же встречается сегодня, оно, как правило, появляется в экстремистских сообществах.

Японский дьявол

В 1994 году японские власти попытались запретить супружеской паре зарегистрировать своего сына под именем Акума — словом, которое дословно переводится как "дьявол". Чиновники постановили, что ношение ребенку такого имени само по себе является формой вреда. Это решение создало прецедент для имен, которые считаются наносящими ущерб перспективам или достоинству ребенка.

Полный список запрещенных детских имен по всему миру

Цианид — запрещен в Великобритании. Валлийский суд заблокировал попытку матери зарегистрировать свою дочь под именем, связанным со смертельно опасным веществом.

Адольф — запрещен в Германии и ряде других стран из-за его неразрывной связи с нацистским диктатором.

Арийский — запрещен в ряде стран. Хотя это название происходит из южноазиатской и персидской культур, оно стало неразрывно связано с нацистской расовой теорией.

Metallica — отклонено в Швеции. Шведский орган по присвоению имен постановил, что заимствование названия рок-группы для ребенка недопустимо, и применил ту же логику к Элвису.

Nutella — запрещена во Франции. Супружеская пара, назвавшая свою дочь в честь известного шоколадно-орехового продукта, получила от суда предписание выбрать другое имя. В итоге она стала Эллой.

Monkey/Обезьяна — отклонено в Дании, где в официальном правительственном реестре утвержденных названий нет ни одного примата.

Venerdi/Пятница — в Италии это имя исключено для ребенка.

Имя Усама бен Ладен было запрещено в Германии после того, как супружеская пара попыталась назвать своего новорожденного ребенка в честь основателя "Аль-Каиды".

Тор — запрещено в Португалии. Власти постановили, что это имя выходит за рамки допустимых португальских имен.

Иуда — Запрещено в Швейцарии, где запрещено использование имен, связанных с библейскими или историческими персонажами, считающимися злодеями.

Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 — отклонено в Швеции. Последовательность из 43 символов, задуманная как протест, должна была читаться как Albin.

IKEA — запрещена в Швеции. Страна, подарившая миру мебельного гиганта, не позволит своему названию фигурировать в свидетельстве о рождении.

Люцифер — это имя запрещено в Новой Зеландии, поскольку оно может причинить ребенку страдания или создать неблагоприятные условия.

Fish and Chips — это блюдо было отвергнуто в Новой Зеландии, когда пара предложила его своим близнецам.

Президент — Запрещен в Австралии, где также запрещены титулы Император и Лейтенант по тем же основаниям.

Герцог — в Австралии это название запрещено как титул, а не как имя, несмотря на широкое распространение в других странах.

Робокоп — Запрещен в Мексике, хотя имена вымышленных персонажей в целом допустимы в других странах.

Санта-Клаус — В штате Огайо это имя было отклонено, когда взрослый человек попытался принять его через суд.

Величество — Запрещено в ряде американских штатов, где широко распространено мнение о недопустимости имен, которые служат титулами, обозначающими звание или почет.

Иисус Христос — это имя было отклонено судами в нескольких штатах США по причине потенциального богохульства и вероятности путаницы, хотя имя Хесус широко используется в испаноязычных общинах.

Напомним, ранее Илон Маск привез с собой в Китай своего сына с непроизносимым именем, которого он зовет просто Х (Икс).

А своего очередного ребенка миллиардер назвал Техно Механикусом, но зовет его просто Тау.