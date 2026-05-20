Шок, трепет і фінансова криза: вчені розповіли, якою буде зустріч з інопланетянами

Вторгнення інопланетян може звучати як наукова фантастика, але один учений розкрив, якими можуть бути жахливі наслідки такої зустрічі. І йдеться навіть не про тотальне знищення, як у "Війні світів".

Професор Аві Лоеб, керівник проекту "Галілео" в Гарвардському університеті, стверджує, що перша зустріч землян з інопланетним загарбником не буде схожа на науково-фантастичні фільми на кшталт "Інопланетянина", пише Daily Mail.

Професор Лоеб пояснює, що замість біологічного, живого інопланетянина нам, найімовірніше, зустрінеться "технологічний пристрій, керований штучним інтелектом". Це станеться частково через величезні відстані між нашою планетою і найближчими населеними світами.

Навіть найближчий до Землі населений світ, Проксима Центавра b, перебуває на вражаючій відстані в 4,2 світлових роки від Землі.

Поява такого пристрою, за його словами, становила б "потенційну загрозу для всіх землян", спричиняючи політичний, економічний і духовний хаос у всьому світі.

Професор Лоеб заявив, що "фондовий ринок може впасти через невизначеність щодо впливу цієї зустрічі на майбутнє людства".

Аналогічно, той факт, що технології інопланетян, імовірно, перевершать наші власні, не тільки принизить людський розум, а й зробить їхні технології серйозною загрозою для людства.

Вторгнення інопланетян спровокує паніку і кризу Фото: Live Science

"Було б нерозумно з мого боку передбачати, який вигляд може мати це побачення наосліп міжзоряних масштабів. Одне зрозуміло: ми повинні будемо спостерігати за ними, щоб дізнатися більше про його якості та наміри і переконатися, що це не серійний вбивця", — зазначив він.

Професор Лоеб припускає, що інопланетяни не будуть вторгатися на Землю в біологічній формі,

Подібно до того, як астрономи вразили світ, показавши, що Земля не перебуває в центрі космосу, зустріч з інопланетянами змінила б уявлення людства про власну значущість.

"Я б не став розглядати це як кризу, а скоріше як усвідомлення того, що ми, з космологічної точки зору, не перебуваємо на вершині харчового ланцюга", — заявив професор Лоеб.

Це одкровення психологічно вразить не тільки віруючих. Світських людей також вразить усвідомлення того, що інопланетні технології набагато перевершують наші власні.

Професор Лоеб каже, що це станеться завдяки розумінню того, що "в нашій родині є більш розвинена цивілізація, більш досконала в плані розвитку".

Аналогічним чином, зустріч із нашими технологічно розвиненими космічними побратимами справила б "глибокий вплив" на міжнародну геополітику.

"Це може становити потенційну загрозу для всіх землян, тому що ми всі в одному човні", — каже професор.

Однак ця спільна загроза насправді може допомогти об'єднати розрізнені нації Землі в колективній самообороні.

Професор Лоеб каже: "Зустріч з інопланетними технологіями може об'єднати всіх людей на Землі так само, як стукіт у двері з боку інопланетянина".

Однак те, чого саме інопланетяни захочуть від нас або як вони ставитимуться до нашої цивілізації, залежить від природи самих інопланетян.

Професор раніше припускав, що інопланетні цивілізації можуть відправляти технологічні зонди в нашу сонячну систему як "розвідувальну місію". Він вважає, що міжзоряна комета 3I/ATLAS, сфотографована під час її проходження на відстані 305 мільйонів км від Землі, була інопланетним зондом.

Так само, як астрономи-люди вивчають екзопланети із Землі, інопланетні вчені можуть просто вивчати Землю з цікавості або в пошуках нового дому.

Інопланетяни можуть досліджувати Землю, як ми досліджуємо космос Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Але також можливо, що в інопланетної цивілізації можуть бути більш зловісні плани щодо нашої планети.

Наприклад, професор Лоеб висунув ідею про те, що стародавні прибульці могли забруднити атмосферу настільки, що це спровокувало пермське вимирання — найбільше масове вимирання в історії Землі.

Приблизно 252 мільйони років тому 96 відсотків морських видів було знищено внаслідок глобального потепління, через яке морські мешканці втратили можливість дихати.

Хоча більшість учених сходяться на думці, що це було спричинено парниковими газами від вулканічних вивержень, професор Лоеб припускає, що може існувати і технологічне пояснення.

Хоча ці ідеї можуть здатися надуманими, професор Лоеб наполягає на тому, що до цих теорій слід ставитися як до будь-якої іншої наукової гіпотези і перевіряти їх за допомогою ретельного дослідження.

