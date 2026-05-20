Шок, трепет и финансовый кризис: ученые рассказали, какой будет встреча с інопланетянами

Вторжение инопланетян может звучать как научная фантастика, но один ученый раскрыл, какими могут быть ужасающие последствия такой встречи. И речь даже не о тотальном уничтожении, как в "Войне миров".

Профессор Ави Лоэб, руководитель проекта "Галилео" в Гарвардском университете, утверждает, что первая встреча землян с инопланетным захватчиком не будет похожа на научно-фантастические фильмы вроде "Инопланетянина", пишет Daily Mail.

Профессор Лоэб объясняет, что вместо биологического, живого инопланетянина нам, скорее всего, встретится "технологическое устройство, управляемое искусственным интеллектом". Это произойдет отчасти из-за огромных расстояний между нашей планетой и ближайшими обитаемыми мирами.

Даже ближайший к Земле обитаемый мир, Проксима Центавра b, находится на поразительном расстоянии в 4,2 световых года от Земли.

Появление подобного устройства, по его словам, представляло бы "потенциальную угрозу для всех землян", вызывая политический, экономический и духовный хаос по всему миру.

Профессор Лоэб заявил, что "фондовый рынок может рухнуть из-за неопределенности относительно влияния этой встречи на будущее человечества".

Аналогично, тот факт, что технологии инопланетян, вероятно, превзойдут наши собственные, не только унизит человеческий разум, но и сделает их технологии серьезной угрозой для человечества.

Вторжение инопланетян спровоцирует панику и кризис Фото: Live Science

"Было бы глупо с моей стороны предсказывать, как может выглядеть это свидание вслепую межзвездных масштабов. Одно ясно: мы должны будем наблюдать за ними, чтобы узнать больше о его качествах и намерениях и убедиться, что это не серийный убийца", - отметил он.

Профессор Лоэб предполагает, что инопланетяне не будут вторгаться на Землю в биологической форме,

Подобно тому, как астрономы потрясли мир, показав, что Земля не находится в центре космоса, встреча с инопланетянами изменила бы представление человечества о собственной значимости.

"Я бы не стал рассматривать это как кризис, а скорее как осознание того, что мы, с космологической точки зрения, не находимся на вершине пищевой цепи", — заявил профессор Лоэб.

Это откровение психологически потрясет не только верующих. Светских людей также потрясет осознание того, что инопланетные технологии намного превосходят наши собственные.

Профессор Лоэб говорит, что это произойдет благодаря пониманию того, что "в нашей семье есть более развитая цивилизация, более совершенная в плане развития".

Аналогичным образом, встреча с нашими технологически развитыми космическими собратьями оказала бы "глубокое влияние" на международную геополитику.

"Это может представлять потенциальную угрозу для всех землян, потому что мы все в одной лодке", — говорит профессор.

Однако эта общая угроза на самом деле может помочь объединить разрозненные нации Земли в коллективной самообороне.

Профессор Лоэб говорит: "Встреча с инопланетными технологиями может объединить всех людей на Земле так же, как стук в дверь со стороны инопланетянина".

Однако то, чего именно инопланетяне захотят от нас или как они будут относиться к нашей цивилизации, зависит от природы самих инопланетян.

Профессор ранее предполагал, что инопланетные цивилизации могут отправлять технологические зонды в нашу солнечную систему в качестве "разведывательной миссии". Он считает, что межзвездная комета 3I/ATLAS, сфотографированная во время ее прохождения на расстоянии 305 миллионов км от Земли, была иноплантеным зондом.

Точно так же, как астрономы-люди изучают экзопланеты с Земли, инопланетные ученые могут просто изучать Землю из любопытства или в поисках нового дома.

Инопланетяне могут исследовать Землю, как мы исследуем космос Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Но также возможно, что у инопланетной цивилизации могут быть более зловещие планы в отношении нашей планеты.

Например, профессор Лоэб выдвинул идею о том, что древние пришельцы могли загрязнить атмосферу настолько, что это спровоцировало пермское вымирание — крупнейшее массовое вымирание в истории Земли.

Примерно 252 миллиона лет назад 96 процентов морских видов были уничтожены в результате глобального потепления, из-за которого морские обитатели лишились возможности дышать.

Хотя большинство ученых сходятся во мнении, что это было вызвано парниковыми газами от вулканических извержений, профессор Лоэб предполагает, что может существовать и технологическое объяснение.

Хотя эти идеи могут показаться надуманными, профессор Лоэб настаивает на том, что к этим теориям следует относиться как к любой другой научной гипотезе и проверять их с помощью тщательного исследования.

