Інцидент "зламана стріла": дайвер випадково натрапив на загублену ядерну бомбу

У США значаться зниклими шість ядерних боєголовок із 32 відомих аварій, водночас один із водолазів виявив бомбу, досить потужну, щоб знищити місто.

Один дайвер біля узбережжя Британської Колумбії закінчував свій робочий день, коли йому здалося, що він побачив НЛО в Тихому океані, але справжня природа об'єкта виявилася набагато гіршою, ніж він міг собі уявити, пише The Mirror.

У 2016 році канадський військово-морський флот розпочав розслідування після заяв Шона Смірічінскі про те, що він бачив один із перших у світі інцидентів, які отримали назву "зламана стріла". "Зламана стріла" — це кодова назва, що використовується США для позначення аварій із застосуванням ядерної зброї.

Шон розповів Канадській телерадіомовній корпорації: "Я просто шукав рибу наступного дня. Я вирішив зробити невелике розвідувальне занурення, озирнувшись, і під час занурення я досить далеко відплив від свого човна. І тут я виявив те, чого ніколи раніше не бачив".

Він побачив гігантський, 3,6-метровий об'єкт, схожий на НЛО, на дні архіпелагу Хайда-Гваї, розташованого за 80 км на захід від узбережжя Британської Колумбії.

За словами дайвера, об'єкт нагадував "розрізаний навпіл бублик, а потім по колу бублика були втиснуті якісь болти, схожі на півсфери".

"Це було найдивніше, що я коли-небудь бачив", — повідомив Шон.

Заявивши, що болти були більшими за баскетбольні м'ячі, він виринув із води, сповнений бажання розповісти про це всьому світу. Він сказав: "Я почав говорити своїй команді: "Боже мій, я знайшов НЛО!"

Накидавши на серветці схему побаченого, він розповів газеті Vancouver Sun: "Ніхто ніколи раніше цього не бачив і не чув про це. Ніхто там ніколи не пірнає. Потім якийсь старий сказав: "О, можливо, ви знайшли цю бомбу".

Йдеться про "втрачену ядерну бомбу" — бомбу Mark IV, яка зникла безвісти після аварії американського бомбардувальника B-36 у цьому регіоні під час холодної війни.

Бомбардувальник B-36 "загубив" ядерну бомбу Фото: Соцсети

Mark IV була десятифутовою ядерною бомбою у формі дирижабля вагою близько п'яти тонн, яка зникла безвісти над Тихим океаном під час тренувального польоту американського бомбардувальника B-36 13 лютого 1950 року.

Згідно з даними Королівського авіаційного музею Західної Канади, міжконтинентальний бомбардувальник вилетів з авіабази на Алясці для виконання місії, що включала імітацію скидання бомб на Сан-Франциско, коли три з шести двигунів літака загорілися.

Екіпаж був змушений покинути бомбардувальник, але, згідно з повідомленнями ВПС США, вони скинули бомбу в Тихий океан. Військові США заявили, що втрачена бомба була макетом капсули, наповненої свинцем, а не плутонієвим сердечником, необхідним для атомного вибуху.

Армія також заявляла про це 1958 року, коли повністю озброєний бомбардувальник B-47, що ніс водневу бомбу Mark 15, недалеко від острова Тайбі скинув ядерну бомбу після зіткнення в повітрі.

Бомбу так і не було знайдено, і спочатку армія стверджувала, що це був макет .

Однак, через десятиліття, 1994 року, оприлюднені документи, що містять свідчення, дані в Конгресі 1966 року, показали, що Tybee Mark 15 насправді являв собою неушкоджену ядерну зброю.

Шон почав шукати інформацію про цю історію в інтернеті. Він розповів, що знайшов матеріал про цю загублену бомбу. І побачив на фото саме те, що бачив під водою: "Велике коло з цими кулями, які більші за баскетбольні м'ячі".

У цих кулях зберігалися вибухові речовини. Шон виявив, що бомбардувальник розбився приблизно за 80 кілометрів на південь від того місця, де він займався дайвінгом.

Шон надіслав електронного листа в міністерство національної оборони Канади, де йому відповіли, що вони вивчають це питання з "великим інтересом". Потім у 2016 році Канадські збройні сили заявили, що найближчими тижнями для дослідження об'єкта буде направлено корабель.

Канадський уряд повторив твердження, що бомба була муляжем. У заяві йшлося: "Проте, ми хочемо переконатися в цьому і хочемо провести подальше розслідування. Група фахівців з боєприпасів, що не вибухнули, визначить, який ризик, якщо такий є, представляє цей об'єкт і чи слід витягти його з місця знаходження або залишити як є".

