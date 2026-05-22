Инцидент "сломанная стрела": дайвер случайно наткнулся на потерянную ядерную бомбу

В США числятся пропавшими шесть ядерных боеголовок из 32 известных аварий, при этом один из водолазов обнаружил бомбу, достаточно мощную, чтобы уничтожить город.

Один дайвер у побережья Британской Колумбии заканчивал свой рабочий день, когда ему показалось, что он увидел НЛО в Тихом океане, но истинная природа объекта оказалась гораздо хуже, чем он мог себе представить, пишет The Mirror.

В 2016 году канадский военно-морской флот начал расследование после заявлений Шона Смиричински о том, что он видел один из первых в мире инцидентов, получивших название "сломанная стрела". "Сломанная стрела" — это кодовое название, используемое США для обозначения аварий с применением ядерного оружия.

Шон рассказал Канадской телерадиовещательной корпорации: "Я просто искал рыбу на следующий день. Я решил совершить небольшую разведывательную погружение, осмотревшись, и во время погружения я довольно далеко отплыл от своей лодки. И тут я обнаружил то, чего никогда раньше не видел".

Відео дня

Важно

Мисс Атомная бомба: история самого противоречивого тренда США (фото)

Он увидел гигантский, 3,6-метровый объект, похожий на НЛО, на дне архипелага Хайда-Гвайи, расположенного в 80 км к западу от побережья Британской Колумбии.

По словам дайвера, объект напоминал "разрезанный пополам бублик, а затем по кругу бублика были вдавлены какие-то болты , похожие на полусферы".

"Это было самое странное, что я когда-либо видел", - сообщил Шон.

Заявив, что болты были больше баскетбольных мячей, он вынырнул из воды, полный желания рассказать об этом всему миру. Он сказал: "Я начал говорить своей команде: "Боже мой, я нашел НЛО!"

Набросав на салфетке схему увиденного, он рассказал газете Vancouver Sun: "Никто никогда раньше этого не видел и не слышал об этом. Никто там никогда не ныряет. Потом какой-то старик сказал: "О, возможно, вы нашли эту бомбу".

Речь идет о "потерянной ядерной бомбе" — бомбе Mark IV, пропавшей без вести после крушения американского бомбардировщика B-36 в этом регионе во время холодной войны.

Бомбардировщик B-36 "потерял" ядерную бомбу Фото: Соцсети

Mark IV представляла собой десятифутовую ядерную бомбу в форме дирижабля весом около пяти тонн, которая пропала без вести над Тихим океаном во время тренировочного полета американского бомбардировщика B-36 13 февраля 1950 года.

Согласно данным Королевского авиационного музея Западной Канады , межконтинентальный бомбардировщик вылетел с авиабазы ​​на Аляске для выполнения миссии, включавшей имитацию сброса бомб на Сан-Франциско, когда три из шести двигателей самолета загорелись.

Экипаж был вынужден покинуть бомбардировщик, но, согласно сообщениям ВВС США, они сбросили бомбу в Тихий океан. Военные США заявили, что потерянная бомба представляла собой макет капсулы, наполненной свинцом, а не плутониевым сердечником, необходимым для атомного взрыва.

Армия также заявляла об этом в 1958 году, когда полностью вооруженный бомбардировщик B-47, несший водородную бомбу Mark 15, недалеко от острова Тайби сбросил ядерную бомбу после столкновения в воздухе.

Бомба так и не была найдена, и первоначально армия утверждала, что это был макет .

Однако, спустя десятилетия, в 1994 году, обнародованные документы, содержащие показания, данные в Конгрессе в 1966 году, показали, что Tybee Mark 15 на самом деле представлял собой неповрежденное ядерное оружие.

Шон начал искать информацию об этой истории в интернете. Он рассказал, что нашел материал об этой потерянной бомбе. И увидел на фото именно то, что видел под водой: "Большой круг с этими шарами, которые больше баскетбольных мячей".

В этих шарах хранились взрывчатые вещества. Шон обнаружил, что бомбардировщик разбился примерно в 80 километрах к югу от того места, где он занимался дайвингом.

Шон отправил электронное письмо в министерство национальной обороны Канады, где ему ответили, что они изучают этот вопрос с "большим интересом". Затем в 2016 году Канадские вооруженные силы заявили, что в ближайшие недели для исследования объекта будет направлен корабль.

Канадское правительство повторило утверждение, что бомба была муляжом. В заявлении говорилось: "Тем не менее, мы хотим убедиться в этом и хотим провести дальнейшее расследование. Группа специалистов по неразорвавшимся боеприпасам определит, какой риск, если таковой имеется, представляет этот объект и следует ли извлечь его из места нахождения или оставить как есть".

Напомним, ранее в ООН заявили, что развитие дронов увеличивает риск ядерного терроризма, когда "ядерную бомбу" сбросят на цель с незаметного беспилотника.

Также мы рассказали, что первый в мире ядерный взрыв создал уникальный кристалл.