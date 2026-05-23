Що найбільше бісить у літаку: названо список звичок, які дратують усіх навколо

Пасажири літаків та бортпровідники дедалі частіше скаржаться на поведінку людей під час польотів — від гучної музики і сильних запахів до босих ніг та ігнорування правил безпеки. Експерти з авіаперельотів, стюардеси та учасники соціологічних опитувань назвали звички, які найчастіше викликають конфлікти на борту й створюють дискомфорт для інших мандрівників.

Опитування визначило найдратівливіші звички, з якими стикаються пасажири авіакомпаній під час польотів, повідомляє Mirror. Страхова компанія Tiger.co.uk опитала 1000 британських відпочивальників і запитала, що їх найбільше турбує під час польоту, причому одне з порушень етикету стало їхньою головною скаргою.

Найбільше дратівливою поведінкою мандрівники назвали відкидання сидінь, причому 14% опитаних назвали це основним подразником. Через це пасажир, який сидить за кріслом, отримує менше місця для ніг, і це було особливо дратівливо під час коротких поїздок, де простір і так обмежений.

На другому місці у списку найбільших розчарувань опинилися люди, які стоять до того, як вимкнули знак ременя безпеки, поки літак ще рухається,. Це не лише дратує ваших попутників, але й може призвести до штрафу у деяких авіакомпаніях. Така поведінка може бути небезпечною. Різкий рух під час посадки або несподіване гальмування, коли літак знаходиться на злітно-посадковій смузі, може призвести до травм.

Погана підготовка також може дратувати інших пасажирів. Опитування показало, що 11% пасажирів відчували розчарування, коли люди, дійшли до паспортного контролю або контролю безпеки, лише для того, щоб перерити свої сумки в пошуках документів. Це було особливо неприємно в пік літнього сезону, коли доводиться багато часу витрачати на черги.

Ще одна звичка, яка турбує пасажирів під час польотів, буде актуальною для всіх, хто регулярно користується громадським транспортом. Це відтворення музики, відео чи ігор на пристроях без навушників. Тому, якщо ви загубили навушники, або перемкніть пристрій у беззвучний режим, або запитайте у бортпровідників, чи є у них якісь доступні для придбання навушники.

А коли справа доходить до висадки, якщо ви вскочите зі свого місця до того, як відчиняться двері літака, це може заблокувати проходи та ускладнити іншим отримання багажу. Тому залишаючись на місці та проявляючи трохи терпіння, ви можете значно полегшити весь процес висадки з літака для всіх на борту.

