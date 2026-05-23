Что больше всего бесит в самолете: назван список привычек, которые раздражают всех вокруг

Пассажиры самолетов и бортпроводники все чаще жалуются на поведение людей во время полетов — от громкой музыки и сильных запахов до босых ног и игнорирования правил безопасности. Эксперты по авиаперелетам, стюардессы и участники социологических опросов назвали привычки, которые чаще всего вызывают конфликты на борту и создают дискомфорт для других путешественников.

Опрос определил самые раздражающие привычки, с которыми сталкиваются пассажиры авиакомпаний во время полетов, сообщает Mirror. Страховая компания Tiger.co.uk опросила 1000 британских отдыхающих и спросила, что их больше всего беспокоит во время полета, причем одно из нарушений этикета стало их главной жалобой.

Больше всего раздражающим поведением путешественники назвали откидывание сидений, причем 14% опрошенных назвали это основным раздражителем. Из-за этого пассажир, сидящий за креслом, получает меньше места для ног, и это было особенно раздражающе во время коротких поездок, где пространство и так ограничено.

Відео дня

На втором месте в списке самых больших разочарований оказались люди, которые стоят до того, как выключили знак ремня безопасности, пока самолет еще движется. Это не только раздражает ваших попутчиков, но и может привести к штрафу в некоторых авиакомпаниях. Такое поведение может быть опасным. Резкое движение во время посадки или неожиданное торможение, когда самолет находится на взлетно-посадочной полосе, может привести к травмам.

Плохая подготовка также может раздражать других пассажиров. Опрос показал, что 11% пассажиров испытывали разочарование, когда люди, дошедшие до паспортного контроля или контроля безопасности, лишь для того, чтобы перерыть свои сумки в поисках документов. Это было особенно неприятно в пик летнего сезона, когда приходится много времени тратить на очереди.

Еще одна привычка, которая беспокоит пассажиров во время полетов, будет актуальной для всех, кто регулярно пользуется общественным транспортом. Это воспроизведение музыки, видео или игр на устройствах без наушников. Поэтому, если вы потеряли наушники, или переключите устройство в беззвучный режим, или спросите у бортпроводников, есть ли у них какие-то доступные для приобретения наушники.

А когда дело доходит до высадки, если вы вскочите со своего места до того, как откроются двери самолета, это может заблокировать проходы и усложнить другим получение багажа. Поэтому оставаясь на месте и проявляя немного терпения, вы можете значительно облегчить весь процесс высадки из самолета для всех на борту.

Напомним, что Украина предложила России так называемое "аэропортовое перемирие" — взаимный отказ от ударов по гражданским аэропортам и авиационной инфраструктуре. Идею озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

Ранее мы также информировали, что в США запустили систему Apocalypse Early Warning System, которая отслеживает полеты частных самолетов миллиардеров на случай глобального кризиса. Автором проекта стал художник и программист Кайл Макдональд.