400 ліжок для еліти: британська влада підготувала "план порятунку" від кінця світу

У британського уряду є секретний бункер у Лондоні на випадок кінця світу. У міру того як війна на Близькому Сході між силами США, Ізраїлю та Ірану триває, страх перед ядерним конфліктом сильно тисне на суспільну свідомість.

На тлі загрози, що насувається, поширюється дедалі більше повідомлень про знаменитостей та інших багатих людей, які готуються до кінця світу, а нещодавно в заголовки газет потрапив бункер генерального директора Meta Марка Цукерберга вартістю 270 мільйонів доларів, призначений для захисту від катастрофи. Однак підготовку до кінця світу ведуть не тільки знаменитості — у кількох країнах світу є власні ядерні бункери, і Велика Британія входить до цього списку, пише Express.

У британського уряду є секретний бункер у Лондоні під Міноборони

У тому, що можна описати тільки як "секретне місто", глибоко під галасливими вулицями Лондона, існує суворо засекречений урядовий бункер, призначений для ліквідації наслідків ядерного апокаліпсису, — і список "гостей" вельми ексклюзивний.

Відео дня

Секретний бункер розташований під штаб-квартирою Міністерства оборони у Вестмінстері, Лондон. Ця прихована фортеця, введена в експлуатацію 7 грудня 1992 року, служить лише одній меті — наданню притулку урядовим і військовим лідерам у разі катастрофи.

Таємний бункер уряду Великої Британії — що відомо

Таємний бункер уряду, відомий як Піндар, розташований приблизно за 60 метрів під штаб-квартирою Міністерства оборони у Вайтхоллі — глибше, ніж мережа лондонського метрополітену.

Бункер функціонує в режимі очікування Перепустки співробітників

У ньому розміщується близько 400 ліжок — тільки для вищого командування країни.

До списку гостей бункера Піндар занесено тільки "міністрів, високопоставлених військових і цивільних службовців, а також оперативний і допоміжний персонал, як військовослужбовців, так і цивільних осіб".

Прем'єр-міністр Великої Британії — єдина людина, якій надано бункер для своєї сім'ї в цій секретній установі, — це зроблено для того, щоб гарантувати, що судження лідера під час ухвалення важливих рішень не будуть скомпрометовані турботою про благополуччя його близьких.

В інтерв'ю полковник Філіп Інгрем заявив: "Це бункер, розрахований на найгірший сценарій розвитку подій у Великій Британії. Він призначений для відбиття повномасштабного ядерного удару. Це остання спроба врятувати ситуацію і зберегти функціонування країни".

Пояснюючи, як уряд Великої Британії функціонуватиме з глибин секретного бункера після настання кінця світу, полковник Інгрем розповів: "Буде список осіб, які мають доступ, а також список очікування для тих, хто не зможе прийти. Якщо Директора вб'ють, то його місце займе Заступник. Можливо, це не буде відображати склад нинішнього уряду. Це може бути хтось із опозиції. Це буде найкращий кандидат на цю посаду".

Що знаходиться всередині секретного урядового секретного ядерного бункера в Лондоні

У Піндарі є студія мовлення і величезний екран у "Ситуаційному центрі". Британський бункер на випадок кінця світу також обладнаний високотехнологічним центром, досить потужним для управління всією комунікаційною мережею Великої Британії.

Урядовий бункер у Лондоні Вхід до бомбосховища

Крім передових технологій, у Піндарі також зберігаються значні запаси предметів першої необхідності для дому, як-от зубна паста, ополіскувач для рота і гель для душу — речей, які стануть дефіцитними в разі "кінця світу".

Фотографії, що дають змогу зазирнути всередину надсекретного урядового об'єкту, опублікував фотограф Девід Муром, якому надали доступ на територію для художнього проекту. Він широко відомий як один із небагатьох цивільних осіб, які коли-небудь побували всередині цієї прихованої цитаделі Великої Британії.

На його фотографіях зображені величезні телевізійні екрани, гігантський шредер для документів і примітивний медичний пункт, а також спальні, обладнані простими двоярусними ліжками і шафами. На знімках також видно скляні вітрини із захисними костюмами для дихання.

За словами Девіда, під час свого візиту він помітив книжкову полицю з такими книгами, як шпигунський трилер Лена Дейтона про холодну війну "Справа Іпкресса", а також табличку на стіні з написом "До бомбосховища".

Девід розповів, що бункер постійно функціонує в режимі очікування. Там є їдальня для персоналу, а в кімнатах проводяться брифінги.

Після того як Девід завершив свій проєкт, Міністерство оборони сформувало цензурну комісію, і до публікації допускалися тільки ті зображення, які були схвалені міністерством.

Будівництво "Центру управління кризовими ситуаціями" Міністерства оборони тривало 10 років і обійшлося Великій Британії приблизно в 126 300 000 фунтів стерлінгів.

Вважається, що бункер Піндар пов'язаний із резиденцією прем'єр-міністра на Даунінг-стріт, 10 і Кабінетом міністрів через мережу секретних тунелів, і уповноважений персонал матиме лише кілька хвилин, щоб залізти всередину бункера й забезпечити свою безпеку в разі ядерного удару або сценарію кінця світу.

Бункер Піндар здатний бути повністю ізольований від зовнішнього світу за лічені хвилини і має власну систему вентиляції, яка дасть змогу мешканцям дихати під землею без ризику вдихання потенційно радіоактивного повітря ззовні в разі ядерного вибуху.

У разі, якщо бункер коли-небудь буде введено в експлуатацію, персонал "захищеного об'єкта з управління кризовими ситуаціями" працюватиме в тризмінному режимі, кожна зміна триватиме вісім годин.

З моменту спорудження 1992 року полігон Піндар використовували винятково для тренувальних навчань і симуляцій, проте його розташування під однією з найохоронюваніших будівель у Великій Британії — Міністерством оборони — підкреслює його значущість.

Нагадаємо, два роки тому британці щохвилини розписали, що станеться, якщо ядерний удар буде завдано по центру Лондона.

А автор книжок з виживання описав, як мільярдери готуються до Апокаліпсису, але, скоріше за все, не виживуть.