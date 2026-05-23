400 коек для элиты: британские власти подготовили "план спасения" от конца света

У британского правительства есть секретный бункер в Лондоне на случай конца света. По мере того как война на Ближнем Востоке между силами США, Израиля и Ирана продолжается, страх перед ядерным конфликтом сильно давит на общественное сознание.

На фоне надвигающейся угрозы распространяется все больше сообщений о знаменитостях и других богатых людях, готовящихся к концу света , а недавно в заголовки газет попал бункер генерального директора Meta Марка Цукерберга стоимостью 270 миллионов долларов, предназначенный для защиты от катастрофы. Однако подготовку к концу света ведут не только знаменитости — в нескольких странах мира есть собственные ядерные бункеры, и Великобритания входит в этот список, пишет Express.

У британского правительства есть секретный бункер в Лондоне под Минобороны

В том, что можно описать только как "секретный город", глубоко под шумными улицами Лондона, существует строго засекреченный правительственный бункер, предназначенный для ликвидации последствий ядерного апокалипсиса, — и список "гостей" весьма эксклюзивен.

Секретный бункер расположен под штаб-квартирой Министерства обороны в Вестминстере, Лондон. Эта скрытая крепость, введенная в эксплуатацию 7 декабря 1992 года, служит лишь одной цели — предоставлению убежища правительственным и военным лидерам в случае катастрофы.

Тайный бункер правительства Великобритании — что известно

Тайный бункер правительства, известный как Пиндар, расположен примерно в 60 метрах под штаб-квартирой Министерства обороны в Уайтхолле — глубже, чем сеть лондонского метрополитена.

В нем размещается около 400 коек — только для высшего командования страны.

В список гостей бункера Пиндар включены только "министры, высокопоставленные военные и гражданские служащие, а также оперативный и вспомогательный персонал, как военнослужащие, так и гражданские лица".

Премьер-министр Великобритании — единственный человек, которому предоставлен бункер для своей семьи в этом секретном учреждении, — это сделано для того, чтобы гарантировать, что суждения лидера при принятии важных решений не будут скомпрометированы заботой о благополучии его близких.

В интервью полковник Филип Ингрэм заявил: "Это бункер, рассчитанный на самый худший сценарий развития событий в Великобритании. Он предназначен для отражения полномасштабного ядерного удара. Это последняя попытка спасти ситуацию и сохранить функционирование страны".

Объясняя, как правительство Великобритании будет функционировать из глубин секретного бункера после наступления конца света, полковник Ингрэм рассказал: "Будет список лиц, имеющих доступ, а также список ожидания для тех, кто не сможет прийти. Если Директора убьют, то его место займет Заместитель. Возможно, это не будет отражать состав нынешнего правительства. Это может быть кто-то из оппозиции. Это будет лучший кандидат на эту должность".

Что находится внутри секретного правительственного ядерного бункера в Лондоне

В Пиндаре есть студия вещания и огромный экран в "Ситуационном центре". Британский бункер на случай конца света также оборудован высокотехнологичным центром, достаточно мощным для управления всей коммуникационной сетью Великобритании.

Помимо передовых технологий, в Пиндаре также хранятся значительные запасы предметов первой необходимости для дома, таких как зубная паста, ополаскиватель для рта и гель для душа — вещей, которые станут дефицитными в случае "конца света".

Фотографии, позволяющие заглянуть внутрь сверхсекретного правительственного объекта, были опубликованы фотографом Дэвидом Муром, которому был предоставлен доступ на территорию для художественного проекта. Он широко известен как один из немногих гражданских лиц, когда-либо побывавших внутри этой скрытой цитадели Великобритании.

На его фотографиях запечатлены огромные телевизионные экраны, гигантский шредер для документов и примитивный медицинский пункт, а также спальни, оборудованные простыми двухъярусными кроватями и шкафами. На снимках также видны стеклянные витрины с защитными костюмами для дыхания.

По словам Дэвида, во время своего визита он заметил книжную полку с такими книгами, как шпионский триллер Лена Дейтона о холодной войне "Дело Ипкресса", а также табличку на стене с надписью "В бомбоубежище".

Дэвид рассказал, что бункер постоянно функционирует в режиме ожидания. Там есть столовая для персонала, а в комнатах проводятся брифинги.

После того как Дэвид завершил свой проект, Министерство обороны сформировало цензурную комиссию, и к публикации допускались только те изображения, которые были одобрены министерством.

Строительство "Центра управления кризисными ситуациями" Министерства обороны заняло 10 лет и обошлось Великобритании примерно в 126 300 000 фунтов стерлингов.

Считается, что бункер Пиндар связан с резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 и Кабинетом министров через сеть секретных туннелей, и у уполномоченного персонала будет всего несколько минут, чтобы забраться внутрь бункера и обеспечить свою безопасность в случае ядерного удара или сценария конца света.

Бункер Пиндар способен быть полностью изолирован от внешнего мира за считанные минуты и имеет собственную систему вентиляции, которая позволит обитателям дышать под землей без риска вдыхания потенциально радиоактивного воздуха извне в случае ядерного взрыва.

В случае, если бункер когда-либо будет введен в эксплуатацию, персонал "защищенного объекта по управлению кризисными ситуациями" будет работать в трехсменном режиме, каждая смена будет длиться восемь часов.

С момента постройки в 1992 году полигон Пиндар использовался исключительно для тренировочных учений и симуляций, однако его расположение под одним из самых охраняемых зданий в Великобритании — Министерством обороны — подчеркивает его значимость.

