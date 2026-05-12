Электрошок и ошейники: известный автор объяснил, почему миллиардеры не выживут в Апокалипсис

На фоне происходящих в мире войн, книга Дугласа Рашкоффа "Выживание богатейших", снова оказалась в топе обсуждений. Он еще пару лет назад писал, как миллиардеры собираются выживать в случае "катастрофы", как они называют любой вероятный Апокалипсис. И пришел к выводу, что выживание сверхбогатых маловероятно.

Дуглас Рашкофф сам себя называет "гуманистом, пишущим о влиянии цифровых технологий на нашу жизнь" и потому он был изумлен, когда представители технологической элиты (имен он не называет), пригласили его на беседу, чтобы поговорить о выживании во время глобальной катастрофы, пишет The Guardian.

"Именно так я и принял приглашение выступить перед группой, загадочно названной "сверхбогатыми акционерами", посреди пустыни", - отметил Рашкофф.

На лимузине его везли три часа, прежде, чем он оказался в месте, которое назвал "конференц-залом". Пригласившие его миллиардеры прибыли на частных самолетах.

Дуглас вспоминает, что богачей было пятеро: все мужчины – из высшего эшелона мира инвестиций в технологические компании и хедж-фонды. По крайней мере двое из них были миллиардерами. "После небольшой беседы я понял, что их не интересует подготовленная мной речь о будущем технологий. Они пришли задать вопросы", — отметил писатель.

Началось все довольно безобидно и предсказуемо. Биткоин или эфириум? Виртуальная реальность или дополненная реальность? Кто первым освоит квантовые вычисления, Китай или Google? В конце концов, они перешли к своей главной теме: Новая Зеландия или Аляска? Какой регион меньше пострадает от надвигающегося климатического кризиса? Дальше стало только хуже. Что представляет большую угрозу: глобальное потепление или биологическая война? Как долго нужно планировать выживание без посторонней помощи? Должно ли убежище иметь собственный источник воздуха? Какова вероятность загрязнения грунтовых вод?

Наконец, генеральный директор брокерской компании объяснил, что он почти завершил строительство собственной системы подземных бункеров, и спросил: "Как мне сохранить контроль над своей службой безопасности после катастрофы?"

Самые богатые собираются прятаться в бункерах

Именно так сверхбогатые называют любое событие, которое ведет к Апокалипсису: от экологического коллапса, социальных волнений, ядерного взрыва, солнечной бури, неудержимого вируса до вредоносной компьютерной атаки, которая все уничтожает.

Они знали, что для защиты их владений от налетчиков и разъяренных толп потребуются вооруженные охранники. Один из них уже заручился поддержкой дюжины морских пехотинцев, которые должны были пробраться к его комплексу, если он даст им нужный сигнал. Но он не мог понять, как платить охранникам, когда даже его криптовалюта станет бесполезной. И что помешает охранникам в конечном итоге выбрать себе нового лидера.

Миллиардеры рассматривали возможность использования специальных кодовых замков для контроля за запасами продовольствия, коды которых знали только они. Или введение дисциплинарных ошейников для охранников в обмен на их выживание. Или, возможно, создание роботов, которые могли бы служить охранниками и рабочими — если бы эта технология была разработана "вовремя".

Дуглас отметил, что пытался вразумить их: "Я приводил аргументы в пользу партнерства и солидарности как наилучшего подхода к решению наших общих долгосрочных проблем. Я объяснил, что для того, чтобы ваши охранники проявляли лояльность в будущем, нужно относиться к ним как к друзьям прямо сейчас. Не стоит вкладываться только в боеприпасы и электрические ограждения, нужно вкладываться в людей и отношения. Они закатили глаза, услышав, что это, должно быть, прозвучало как философия хиппи".

"Вероятно, это была самая богатая и влиятельная группа, с которой мне когда-либо приходилось сталкиваться. И тем не менее, они обращались к марксистскому теоретику медиа за советом о том, где и как обустроить свои бункеры на случай конца света. Именно тогда меня осенило: по крайней мере, с точки зрения этих джентльменов, это был разговор о будущем технологий", - рассказал Рашкофф.

Когда-то эти люди осыпали мир безумно оптимистичными бизнес-планами о том, как технологии могут принести пользу человеческому обществу. Теперь же они свели технологический прогресс к видеоигре, в которой побеждает один из них, найдя выход. Кто это будет: Джефф Безос, мигрирующий в космос, Питер Тиль, отправляющийся в свое поместье в Новой Зеландии, или Марк Цукерберг, отправляющийся в свою виртуальную метавселенную?

Миллиардер Питер Тиль среди тех, кто уже строит себе бункер

"Я понял, что на самом деле эти люди — проигравшие. Миллиардеры, которые вызвали меня в пустыню, чтобы оценить их бункерные стратегии, — не столько победители экономической игры, сколько жертвы ее извращенно ограниченных правил. Более того, они поддались мышлению, согласно которому "победа" означает заработок достаточного количества денег, чтобы защитить себя от ущерба, который они наносят, зарабатывая деньги таким образом", - считает автор.

Он предположил, что возможно, они хотели развлечься, но тогда бы они позвали не Дугласа. Они бы пригласили автора комикса о зомби-апокалипсисе. Если бы им нужно было проверить свои планы по созданию бункера, они бы наняли эксперта по безопасности из Blackwater или Пентагона: "Похоже, им хотелось чего-то большего. Их риторика выходила далеко за рамки вопросов готовности к стихийным бедствиям и граничила с политикой и философией: такие слова, как индивидуальность, суверенитет, управление и автономия".

Но миллиардеры отказывались понимать, что полностью автономными им не стать, а их выживание в привычных условиях зависит от множества факторов и людей, которых, скорей всего, они не смогут контролировать.

О беседе Дугласа с миллиардерами стало известно, еще до того, как он прилетел домой, так что с ним связались агент по недвижимости, специализирующийся на объектах, защищенных от стихийных бедствий, компания, принимающая заказы на свой третий проект подземных жилищ, и охранная фирма, предлагающая различные виды "управления рисками".

