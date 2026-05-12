Електрошок і нашийники: відомий автор пояснив, чому мільярдери не виживуть в Апокаліпсис

На тлі воєн, що відбуваються у світі, книга Дугласа Рашкоффа "Виживання найбагатших", знову опинилася в топі обговорень. Він ще кілька років тому писав, як мільярдери збираються виживати в разі "катастрофи", як вони називають будь-який ймовірний Апокаліпсис. І дійшов висновку, що виживання надбагатих малоймовірне.

Дуглас Рашкофф сам себе називає "гуманістом, який пише про вплив цифрових технологій на наше життя" і тому він був здивований, коли представники технологічної еліти (імен він не називає), запросили його на бесіду, щоб поговорити про виживання під час глобальної катастрофи, пише The Guardian.

"Саме так я і прийняв запрошення виступити перед групою, загадково названою "надбагатими акціонерами", посеред пустелі", — зазначив Рашкофф.

На лімузині його везли три години, перш ніж він опинився в місці, яке назвав "конференц-залом". Мільярдери, які запросили його, прибули на приватних літаках.

Дуглас згадує, що багатіїв було п'ятеро: усі чоловіки — з вищого ешелону світу інвестицій у технологічні компанії та хедж-фонди. Принаймні двоє з них були мільярдерами. "Після невеликої бесіди я зрозумів, що їх не цікавить підготовлена мною промова про майбутнє технологій. Вони прийшли поставити запитання", — зазначив письменник.

Почалося все досить нешкідливо і передбачувано. Біткоїн чи ефіріум? Віртуальна реальність чи доповнена реальність? Хто першим освоїть квантові обчислення, Китай чи Google? Зрештою, вони перейшли до своєї головної теми: Нова Зеландія чи Аляска? Який регіон менше постраждає від кліматичної кризи, що насувається? Далі стало тільки гірше. Що становить більшу загрозу: глобальне потепління чи біологічна війна? Як довго потрібно планувати виживання без сторонньої допомоги? Чи повинен притулок мати власне джерело повітря? Яка ймовірність забруднення ґрунтових вод?

Нарешті, генеральний директор брокерської компанії пояснив, що він майже завершив будівництво власної системи підземних бункерів, і запитав: "Як мені зберегти контроль над своєю службою безпеки після катастрофи?"

Найбагатші збираються ховатися в бункерах

Саме так надбагаті називають будь-яку подію, що веде до Апокаліпсису: від екологічного колапсу, соціальних заворушень, ядерного вибуху, сонячної бурі, нестримного вірусу до шкідливої комп'ютерної атаки, що все знищує.

Вони знали, що для захисту їхніх володінь від грабіжників і розлючених натовпів будуть потрібні озброєні охоронці. Один із них уже заручився підтримкою дюжини морських піхотинців, які мали пробратися до його комплексу, якщо він дасть їм потрібний сигнал. Але він не міг зрозуміти, як платити охоронцям, коли навіть його криптовалюта стане марною. І що завадить охоронцям зрештою обрати собі нового лідера.

Мільярдери розглядали можливість використання спеціальних кодових замків для контролю за запасами продовольства, коди яких знали тільки вони. Або введення дисциплінарних нашийників для охоронців в обмін на їхнє виживання. Або, можливо, створення роботів, які могли б служити охоронцями та робітниками — якби ця технологія була розроблена "вчасно".

Дуглас зазначив, що намагався напоумити їх: "Я наводив аргументи на користь партнерства і солідарності як найкращого підходу до вирішення наших спільних довгострокових проблем. Я пояснив, що для того, щоб ваші охоронці виявляли лояльність у майбутньому, потрібно ставитися до них як до друзів просто зараз. Не варто вкладатися тільки в боєприпаси та електричні огорожі, потрібно вкладатися в людей і стосунки. Вони закотили очі, почувши, що це, мабуть, прозвучало як філософія хіпі".

"Ймовірно, це була найбагатша і найвпливовіша група, з якою мені коли-небудь доводилося стикатися. І тим не менше, вони зверталися до марксистського теоретика медіа за порадою про те, де і як облаштувати свої бункери на випадок кінця світу. Саме тоді мене осінило: принаймні, з точки зору цих джентльменів, це була розмова про майбутнє технологій", — розповів Рашкофф.

Колись ці люди обсипали світ шалено оптимістичними бізнес-планами про те, як технології можуть принести користь людському суспільству. Тепер же вони звели технологічний прогрес до відеогри, в якій перемагає один із них, знайшовши вихід. Хто це буде: Джефф Безос, який мігрує в космос, Пітер Тіль, який вирушає у свій маєток у Новій Зеландії, або Марк Цукерберг, який вирушає у свій віртуальний метавсесвіт?

Мільярдер Пітер Тіль серед тих, хто вже будує собі бункер

"Я зрозумів, що насправді ці люди — переможені. Мільярдери, які викликали мене в пустелю, щоб оцінити їхні бункерні стратегії, — не стільки переможці економічної гри, скільки жертви її збочено обмежених правил. Ба більше, вони піддалися мисленню, згідно з яким "перемога" означає заробіток достатньої кількості грошей, щоб захистити себе від шкоди, якої вони завдають, заробляючи гроші таким чином", — вважає автор.

Він припустив, що, можливо, вони хотіли розважитися, але тоді б вони покликали не Дугласа. Вони б запросили автора коміксу про зомбі-апокаліпсис. Якби їм потрібно було перевірити свої плани зі створення бункера, вони б найняли експерта з безпеки з Blackwater або Пентагону: "Схоже, їм хотілося чогось більшого. Їхня риторика виходила далеко за межі питань готовності до стихійних лих і межувала з політикою та філософією: такі слова, як індивідуальність, суверенітет, управління та автономія".

Але мільярдери відмовлялися розуміти, що повністю автономними їм не стати, а їхнє виживання у звичних умовах залежить від безлічі чинників і людей, яких, найімовірніше, вони не зможуть контролювати.

Про бесіду Дугласа з мільярдерами стало відомо ще до того, як він прилетів додому, тож із ним зв'язалися агент із нерухомості, який спеціалізується на об'єктах, захищених від стихійних лих, компанія, що приймає замовлення на свій третій проєкт підземних осель, і охоронна фірма, що пропонує різні види "управління ризиками".

