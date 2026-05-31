"Товстунам вхід заборонено": розгорається скандал із боями UFC у Білому домі

Американських військовослужбовців запросять на бій UFC у Білому домі на честь дня незалежності, але тільки якщо вони відповідатимуть стандартам і самі оплатять дорогу.

До початку турніру "UFC Freedom 250", який присвячений 80-річчю президента Дональда Трампа, на Південній галявині Білого дому залишилося два тижні, і до списку запрошених входять понад 1000 діючих військовослужбовців, але, згідно з внутрішньою службовою запискою, солдати повинні відповідати вимогам за зростом і вагою, щоб отримати квиток, пише Forbes.

Щонайменше 1200 із приблизно 4300 місць на галявині Білого дому буде надано чинним військовослужбовцям, але водночас у соцмережах було опубліковано кілька внутрішніх військових меморандумів, зокрема один, розміщений на популярній сторінці для солдатів у Facebook, у якому викладено конкретні вимоги, яким мають відповідати солдати, перш ніж вони зможуть бути присутніми на заході.

Відео дня

Записка в якій зазначено, хто може відвідувати захід у Білому домі

Обрані військовослужбовці повинні самостійно оплатити проїзд до Вашингтона, перевагу буде віддано рядовим і офіцерам молодшої ланки, які є "справжніми прихильниками UFC", членів родин не запрошують, передавати квитки не можна, а також учасники повинні відповідати співвідношенню окружності талії до зросту 0,55, тобто розмір їхньої талії має становити 55% або менше від їхнього загального зросту.

На сторінці у Facebook, де було опубліковано список вимог, фотографія супроводжувалася підписом: "На заході UFC у Білому домі товстунам вхід заборонено".

Решту 3100 місць на галявині Білого дому для проведення UFC Freedom 250 було розподілено між Білим домом, TKO і UFC, а генеральний директор і засновник Дана Вайт запросив кількох знаменитостей зайняти місця біля рингу.

Представники акторів Адама Сендлера і Маріо Лопеса підтвердили Forbes, що вони не будуть присутніми на заході наступного місяця, незважаючи на те, що, за словами Вайта, їх запросили разом із Томом Бреді, Джейсоном Стетхемом, Джаредом Лето, Двейном "Скелею" Джонсоном (членом ради директорів TKO) і Гаєм Річі. Прес-секретар Лопеса повідомив Forbes, що він не зможе бути присутнім через конфлікт із графіком зйомок фільму "Різдво в зоряному світлі", і прес-секретар Сендлера також сказав, що він не піде.

Зірка прямих трансляцій Адін Росс, який брав інтерв'ю у Трампа перед виборами 2024 року, у квітні заявив, що відмовився від пропозицій у мільйон доларів за квитки на UFC Freedom 250, але цього тижня у прямому ефірі сказав, що вирішив не йти: "Я краще просто подивлюся це вдома з батьком", — сказав він.

UFC Freedom 250 у Білому домі — що відомо

UFC, очолювана давнім союзником Трампа Дана Вайтом, планує провести перший в історії спортивний захід на території Білого дому 14 червня. Головними подіями стануть поєдинок Іллі Топурії та Джастіна Гейтджі за титул у легкій вазі, а також бій Алекса Перейри та Сиріла Гана за тимчасовий титул у важкій вазі. На території Білого дому ведеться будівництво спеціально побудованої арени на 4000 місць, яка включатиме в себе 26-метровий октагон UFC, величезні відеоекрани, червоно-біло-синю сцену і спеціальну світлову конструкцію під назвою "Кіготь". У парку "Еліпс" на південь від Білого дому встановлять великий екран, на якому від 75 000 до 100 000 осіб зможуть безкоштовно подивитися бої.

UFC Freedom 250 пройде прямо в Білому домі Фото: The White House

Згідно з інтерв'ю Марка Шапіро, президента материнської компанії UFC, очікується, що UFC витратить на організацію заходу близько 60 мільйонів доларів, включно з будівництвом арени і гонорарами бійців. Дана Вайт заявив, що Білий дім нічого не платить, а UFC втратить на цьому заході приблизно 30 мільйонів доларів.

Дана Вайт стверджує, що UFC витратить 700 000 доларів на відновлення газону на Південній галявині, який буде пошкоджено через будівництво арени.

Білий дім повідомив Forbes, що "кошти платників податків не будуть використовуватися за межами тих витрат, які зазвичай покриваються за рахунок звичайних обов'язків співробітників". Що саме це означає, незрозуміло, але, ймовірно, це означає, що Білий дім планує використовувати наявних співробітників, таких як агенти Секретної служби, які вже перебувають на чергуванні, для покриття витрат, пов'язаних з охороною президента і деякими іншими заходами безпеки. Крім того, незрозуміло, хто оплачуватиме такі речі, як контроль натовпу, регулювання дорожнього руху і присутність правоохоронних органів як біля Білого дому, так і в парку Елліпс.

Міністерство внутрішньої безпеки підтвердило, що UFC Freedom 250 отримало статус заходу "SEAR 1", найвищий рівень безпеки, що присвоюється спеціальним заходам, що ставить його на один рівень із Супербоулом і Чиказьким марафоном. Так, проведення Супербоула на початку цього року обійшлося місту Санта-Клара, штат Каліфорнія, приблизно в 6,4 мільйона доларів. Поїздка Дональда Трампа на Супербоул обійшлася США в мільйони доларів.

Дана Вайт і Дональд Трамп Фото: Соцсети

Відомо, що на бої в Білому домі купити стандартні квитки неможливо. Головний бій на Південній галявині проводиться тільки за запрошеннями, і місця були виділені військовослужбовцям, представникам адміністрації та VIP-гостям, відібраним Трампом і керівництвом UFC. Великі спонсори та корпоративні клієнти можуть придбати VIP-пакети за 1,5 мільйона доларів, які включають місця на галявині Білого дому та доступ до приватного прийому, церемонії зважування, пресконференцій, концерту гурту Zac Brown Band за день до заходу і місць у партері на UFC 329, заході в липні, де відбудеться перший бій Конора Макгрегора за п'ять років.

Критики Трампа назвали цей захід нетактовним і ганебним, оскільки американці зазнають труднощів через наслідки триваючої війни з Іраном. Коментатор UFC Джо Роган, колись великий фанат Трампа, навіть заявив, що "дивно проводити бій у Білому домі посеред чортової війни". Дана Вайт повідомив, що UFC "не може просто згинатися, ламатися і підкорятися кожній біді, яка відбувається у світі".

Нагадаємо, у вересні 2025 року Трамп оголосив про проведення турніру UFC у Білому домі.

Фокус також писав, що сам турнір відбудеться в день 80-річчя Трампа, хоча спочатку він був запланований на 250-ту річницю незалежності США.