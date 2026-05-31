"Толстякам вход запрещен": разгорается скандал с боями UFC в Белом доме

Американских военнослужащих пригласят на бой UFC в Белом доме в честь дня независимости, но только если они будут соответствовать стандартам и сами оплатят дорогу.

До начала турнира "UFC Freedom 250", который приурочен к 80-летию президента Дональда Трампа, на Южной лужайке Белого дома осталось две недели, и в список приглашенных входят более 1000 действующих военнослужащих, но, согласно внутренней служебной записке, солдаты должны соответствовать требованиям по росту и весу, чтобы получить билет, пишет Forbes.

По меньшей мере 1200 из примерно 4300 мест на лужайке Белого дома будут предоставлены действующим военнослужащим, но при этом в соцсетях были опубликованы несколько внутренних военных меморандумов, в том числе один, размещенный на популярной странице для солдат в Facebook , в котором изложены конкретные требования, которым должны соответствовать солдаты, прежде чем они смогут присутствовать на мероприятии.

Записка в которой указано, кто может посещать мероприятие в Белом доме

Избранные военнослужащие должны самостоятельно оплатить проезд до Вашингтона, предпочтение будет отдано рядовым и офицерам младшего звена, являющимся "настоящими поклонниками UFC", члены семей не приглашаются, передавать билеты нельзя и участники должны соответствовать соотношению окружности талии к росту 0,55, то есть размер их талии должен составлять 55% или меньше от их общего роста.

На странице в Facebook, где был опубликован список требований, фотография сопровождалась подписью: "На мероприятии UFC в Белом доме толстякам вход воспрещен".

Оставшиеся 3100 мест на лужайке Белого дома для проведения UFC Freedom 250 были распределены между Белым домом, TKO и UFC, а генеральный директор и основатель Дана Уайт пригласил нескольких знаменитостей занять места у ринга.

Представители актеров Адама Сэндлера и Марио Лопеса подтвердили Forbes, что они не будут присутствовать на мероприятии в следующем месяце, несмотря на то, что, по словам Уайта, их пригласили вместе с Томом Брэди, Джейсоном Стэтхэмом, Джаредом Лето, Дуэйном "Скалой" Джонсоном (членом совета директоров TKO) и Гаем Ричи. Пресс-секретарь Лопеса сообщил Forbes, что он не сможет присутствовать из-за конфликта с графиком съемок фильма "Рождество в звездном свете", и пресс-секретарь Сэндлера также сказал, что он не пойдет.

Звезда прямых трансляций Адин Росс, который брал интервью у Трампа перед выборами 2024 года, в апреле заявил, что отказался от предложений в миллион долларов за билеты на UFC Freedom 250, но на этой неделе в прямом эфире сказал, что решил не идти: "Я лучше просто посмотрю это дома с отцом", — сказал он .

UFC Freedom 250 в Белом доме — что известно

UFC , возглавляемая давним союзником Трампа Дана Уайтом , планирует провести первое в истории спортивное мероприятие на территории Белого дома 14 июня. Главными событиями станут поединок Ильи Топурии и Джастина Гейтджи за титул в легком весе, а также бой Алекса Перейры и Сирила Гана за временный титул в тяжелом весе. На территории Белого дома ведется строительство специально построенной арены на 4000 мест , которая будет включать в себя 26-метровый октагон UFC, огромные видеоэкраны, красно-бело-синюю сцену и специальную световую конструкцию под названием "Коготь". В парке "Эллипс" к югу от Белого дома установят большой экран на котором от 75 000 до 100 000 человек смогут бесплатно посмотреть бои.

UFC Freedom 250 пройдет прямо в Белом доме Фото: The White House

Согласно интервью Марка Шапиро, президента материнской компании UFC, ожидается, что UFC потратит на организацию мероприятия около 60 миллионов долларов, включая строительство арены и гонорары бойцов. Дана Уайт заявил, что Белый дом ничего не платит, а UFC потеряет на этом мероприятии примерно 30 миллионов долларов.

Дана Уайт утверждает, что UFC потратит 700 000 долларов на восстановление газона на Южной лужайке, который будет поврежден из-за строительства арены.

Белый дом сообщил Forbes, что "средства налогоплательщиков не будут использоваться за пределами тех расходов, которые обычно покрываются за счет обычных обязанностей сотрудников". Что именно это означает, неясно, но, вероятно, это означает, что Белый дом планирует использовать существующих сотрудников, таких как агенты Секретной службы, которые уже находятся на дежурстве, для покрытия расходов, связанных с охраной президента и некоторыми другими мерами безопасности. Кроме того, неясно, кто будет оплачивать такие вещи, как контроль толпы, регулирование дорожного движения и присутствие правоохранительных органов как у Белого дома, так и в парке Эллипс.

Министерство внутренней безопасности подтвердило, что UFC Freedom 250 получило статус мероприятия "SEAR 1", наивысший уровень безопасности, присваиваемый специальным мероприятиям, что ставит его на один уровень с Супербоулом и Чикагским марафоном. Так, проведение Супербоула в начале этого года обошлось городу Санта-Клара, штат Калифорния, примерно в 6,4 миллиона долларов. Поездка Дональда Трампа на Супербоул обошлась США в миллионы долларов.

Известно, что на бои в Белом доме купить стандартные билеты невозможно. Главный бой на Южной лужайке проводится только по приглашениям, и места были выделены военнослужащим, представителям администрации и VIP-гостям, отобранным Трампом и руководством UFC. Крупные спонсоры и корпоративные клиенты могут приобрести VIP-пакеты за 1,5 миллиона долларов, которые включают места на лужайке Белого дома и доступ к частному приему, церемонии взвешивания, пресс-конференциям, концерту группы Zac Brown Band за день до мероприятия и местам в партере на UFC 329, мероприятии в июле, где состоится первый бой Конора Макгрегора за пять лет.

Критики Трампа назвали это мероприятие бестактным и позорным, так как американцы испытывают трудности из-за последствий продолжающейся войны с Ираном. Комментатор UFC Джо Роган, некогда большой фанат Трампа, даже заявил, что "странно проводить бой в Белом доме посреди чертовой войны". Дана Уайт сообщил, что UFC "не может просто сгибаться, ломаться и покоряться каждой беде, которая происходит в мире".

Напомним, в сентябре 2025 года Трамп объявил о проведении турнира UFC в Белом доме.

Фокус также писал, что сам турнир состоится в день 80-летия Трампа, хотя изначально он был запланирован на 250-ю годовщину независимости США.