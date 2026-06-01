Смітник на вершині світу: альпіністи залишають на Евересті гори сміття, які нікому прибирати

Найвищий кемпінг на горі Еверест завалений покинутими наметами, сміттям і людськими відходами. І прибирають його від випадку до випадку, але кількість не зменшується.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, зображено табір IV, найвисокогірніший кемпінг на Землі, завалений горами сміття, залишеного групами альпіністів, а також безліч зношених жовтих наметів, що розвіваються на вітрі. Табір IV розташований на Південному перевалі, між горами Еверест і Лхоцзе, найвищою і четвертою за висотою горами у світі, пише Daily Mail.

Табір, розташований на висоті 7 924,8 метра, є останнім місцем відпочинку перед тим, як альпіністи спробують здійснити сходження через "Зону смерті" до вершини Евересту.

"Те, що мало б стати одним із найнезвичайніших місць на планеті, багато в чому стало одним із найпотворніших проявів комерціалізації Евересту", — йдеться в повідомленні альпіністського пабліка Everest Today.

Там скаржаться на кинуті намети, порожні кисневі балони, консервні банки, порване спорядження та інше сміття, що розкидане Південним перевалом і перетворює найвисокогірніший у світі кемпінг на "цвинтар альпіністського обладнання".

"Ця гора заслуговує на краще", — резюмують у повідомленні.

У травні 2026 року рекордна кількість людей — 274 людини — здійснили сходження на Еверест через Непал за один день, водночас наплив відвідувачів посилив проблему сміття. На відео, знятому з дрона, видно, як сотні альпіністів шикуються в чергу, щоб підкорити гору, поспішаючи скористатися сприятливою погодою в травні, що знову викликало дискусії про надмірну комерціалізацію Евересту.

Незважаючи на спроби очистити гори від відходів, що накопичилися за роки, велика висота й екстремальні погодні умови роблять це завдання вкрай небезпечним.

Гарна погода може швидко змінитися хуртовиною, а рівень кисню становить приблизно третину від норми.

Відтоді як вершину вперше підкорили Едмунд Гілларі та Тензінг Норгей 1953 року, тисячі альпіністів повторили їхній шлях. І сміття з роками ставало все менш екологічним.

Цього року дозвіл на сходження на вершину отримали майже 500 іноземних альпіністів — це також рекордна кількість, — тоді як експерти продовжують бити на сполох з приводу переповненості та інших загроз безпеці.

Більшість альпіністів використовують додатковий кисень, щоб вирушити в "Зону смерті" — ділянку гори, розташовану на висоті щонайменше 8 км над рівнем моря.

Навіть у цьому випадку експерти з альпінізму не рекомендують залишатися в цій зоні понад 20 годин.

У 2024 році група шерпів і непальських солдатів зуміла прибрати 11 тонн сміття і витягти з-під снігу чотири тіла. Місія виявилася непростою: команді знадобилося два дні, щоб витягти останки альпініста, повністю вкриті льодом.

"Залишене там сміття складалося переважно зі старих наметів, упаковок від їжі, газових і кисневих балонів, рюкзаків і мотузок", — розповів Анг Бабу Шерпа, який очолював групу з очищення. Деяке сміття пролежало на Евересті понад 70 років.

Починаючи з вересня 2025 року, альпіністам доведеться платити 15 000 доларів за дозвіл на сходження, що значно більше, ніж початкова плата в 11 000 доларів. Це перше підвищення цін майже за десятиліття.

Експерти часто критикують Непал за те, що він допускає на гору велику кількість альпіністів, що інколи призводить до небезпечних заторів або довгих черг у районі трохи нижче вершини, де рівень природного кисню небезпечно нижчий за той, що потрібен для виживання людини.

Нагадаємо, суперечки про точну висоту гори Еверест тривають уже десятиліттями, хоча цей знаменитий гімалайський пік загальновизнано вважається найвищою точкою над рівнем моря. Питання здається простим, але відповідь на нього змінювалася залежно від того, як експерти вимірювали гору і які її частини враховували в розрахунках.

