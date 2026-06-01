Помойка на вершине мира: альпинисты оставляют на Эвересте горы мусора, которые некому убирать

Самый высокий кемпинг на горе Эверест завален брошенными палатками, мусором и человеческими отходами. И убирают его от случая к случаю, но количество не уменьшается.

На видео, опубликованном в социальных сетях, запечатлен лагерь IV, самый высокогорный кемпинг на Земле, заваленный горами мусора, оставленного группами альпинистов, а также множество изношенных желтых палаток, развевающихся на ветру. Лагерь IV расположен на Южном перевале, между горами Эверест и Лхоцзе, самой высокой и четвертой по высоте горами в мире, пишет Daily Mail.

Лагерь, расположенный на высоте 7 924,8 метра, является последним местом отдыха перед тем, как альпинисты попытаются совершить восхождение через "Зону смерти" к вершине Эвереста.

"То, что должно было бы стать одним из самых необыкновенных мест на планете, во многом стало одним из самых уродливых проявлений коммерциализации Эвереста", — сказано в сообщении альпинистского паблика Everest Today.

Там жалуются на брошенные палатки, пустые кислородные баллоны, консервные банки, порванное снаряжение и прочий мусор, который разбросан по Южному перевалу и превращает самый высокогорный в мире кемпинг в "кладбище альпинистского оборудования".

"Эта гора заслуживает лучшего", — резюмируют в сообщении.

В мае 2026 года рекордное количество людей — 274 человека — совершили восхождение на Эверест через Непал за один день, при этом наплыв посетителей усугубил проблему мусора. На видео, снятом с дрона, видно, как сотни альпинистов выстраиваются в очередь, чтобы покорить гору, спеша воспользоваться благоприятной погодой в мае, что вновь вызвало дискуссии о чрезмерной коммерциализации Эвереста.

Несмотря на попытки очистить горы от накопившихся за годы отходов, большая высота и экстремальные погодные условия делают эту задачу крайне опасной.

Хорошая погода может быстро смениться метелью, а уровень кислорода составляет примерно треть от нормы.

С тех пор как вершину впервые покорили Эдмунд Хиллари и Тензинг Норгей в 1953 году, тысячи альпинистов повторили их путь. И мусор с годами становился все менее экологичным.

В этом году разрешение на восхождение на вершину получили почти 500 иностранных альпинистов – это также рекордное количество, – в то время как эксперты продолжают бить тревогу по поводу переполненности и других угроз безопасности.

Большинство альпинистов используют дополнительный кислород, чтобы отправиться в "Зону смерти" — участок горы, расположенный на высоте не менее 8 км над уровнем моря.

Даже в этом случае эксперты по альпинизму не рекомендуют оставаться в этой зоне более 20 часов.

В 2024 году группа шерпов и непальских солдат сумела убрать 11 тонн мусора и извлечь из-под снега четыре тела. Миссия оказалась непростой: команде потребовалось два дня, чтобы извлечь останки альпиниста, полностью покрытые льдом.

"Оставленный там мусор состоял в основном из старых палаток, упаковок от еды, газовых и кислородных баллонов, рюкзаков и веревок", — рассказал Анг Бабу Шерпа, возглавлявший группу по очистке. Кое-какой мусор пролежал на Эвересте более 70 лет.

Начиная с сентября 2025 года, альпинистам придется платить 15 000 долларов за разрешение на восхождение, что значительно больше, чем первоначальная плата в 11 000 долларов. Это первое повышение цен почти за десятилетие.

Эксперты часто критикуют Непал за то, что он допускает на гору большое количество альпинистов, что иногда приводит к опасным пробкам или длинным очередям в районе чуть ниже вершины, где уровень природного кислорода опасно ниже того, что необходимо для выживания человека.

Напомним, споры о точной высоте горы Эверест продолжаются уже десятилетиями, хотя этот знаменитый гималайский пик общепризнанно считается самой высокой точкой над уровнем моря. Вопрос кажется простым, но ответ на него менялся в зависимости от того, как эксперты измеряли гору и какие ее части учитывали в расчетах.

