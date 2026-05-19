В "зоне смерти" на Эвересте выстроилась огромная очередь из альпинистов: в чем причина (видео)

Сейчас в Гималаях пик туристического сезона и сотни покорителей вершин стремятся взобраться на Эверест, пока позволяет погода. Но так как на самой вершине место ограничено и ситуацию усугубляет упавший ледник, очереди тянутся "до самого горизонта".

На фотографиях запечатлены альпинисты, идущие длинной вереницей, готовясь к восхождению на саму высокую гору в мире. Между лагерями III и IV на Эвересте, на чрезвычайно опасном высокогорном участке, известном как "зона смерти", где туристы вынуждены использовать дополнительный кислород, образуются очереди и даже заторы, пишет Daily Mail.

На Эвересте пробки

Альпинисты, пытающиеся пересечь этот район, имеют очень короткий промежуток времени, прежде чем их организм начнет ослабевать из-за большой высоты и низких температур.

В этом году около 500 иностранных альпинистов получили разрешения на восхождение на Эверест и в прошлом месяце собрались в базовом лагере, чтобы начать свой путь.

После нескольких недель акклиматизации к высоте, в воскресенье группа людей отправилась покорять вершины.

На Эвересте снова пробки

Несколько человек уже достигли пика Эвереста, но, по данным издания Explorers Web, посвященного экстремальным видам спорта, наибольшее количество восхождений ожидается 19 мая, или 20-го.

Однако уже высказывались опасения по поводу безопасности из-за "пробок", образовавшихся на Эвересте, которые в основном вызваны огромным нестабильным ледником, ранее перекрывшим путь на гору из базового лагеря.

В понедельник в районе Солукхумбу, также известном как Эверестский регион Непала, альпинисты идут длинной очередью, направляясь к вершине горы Эверест.

"Врачи ледопада" — элитные гиды, направленные Комитетом по контролю за загрязнением Сагарматхи (SPCC), — открыли ледовый маршрут 29 апреля, но выступили с предупреждением, заявив: "В ледовом обрыве множество трещин, и он может обрушиться в любой момент. SPCC настоятельно призывает всех организаторов экспедиций и альпинистов проявлять крайнюю осторожность".

Недавно восхождение стало еще опасней

Этот ледяной обломок является частью ледопада Кхумбу, постоянно движущегося ледника с глубокими трещинами и огромными нависающими ледяными глыбами, которые могут достигать размеров десятиэтажных зданий.

Это считается одним из самых сложных участков подъема на вершину.

В 2014 году обрушение ледяного глыбы вызвало лавину на ледопаде Кхумбу, в результате которой погибли 16 непальских гидов и рабочих.

Альпинист Джон Кракауэр, покоривший Эверест в 1996 году, предупредил, что, хотя восхождение на вершину сегодня стало намного безопаснее, "риск массовых жертв по-прежнему огромен".

Он сказал: "Эверест по-прежнему опасен, особенно в этом году", объяснив, что, хотя более 400 альпинистов получили разрешения, их будут сопровождать местные гиды, а это значит, что количество людей на горе придется удвоить.

"С каждым из этих альпинистов путешествует шерпа, а иногда и два. Таким образом, за следующие десять-пятнадцать дней восхождение на вершину совершат 1000 альпинистов. Все эти 1000 альпинистов будут стремиться к вершине в течение одного и того же короткого промежутка времени, и это опасно. Вероятно, будет многолюдно, что создает панику", — добавил он.

В начале этого месяца непальский гид Пхура Гьялжен Шерпа погиб, упав в трещину, в результате чего число погибших в этом сезоне среди альпинистов, покоривших Эверест, достигло трех человек.

