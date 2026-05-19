У "зоні смерті" на Евересті вишикувалася величезна черга з альпіністів: у чому причина (відео)

Зараз у Гімалаях пік туристичного сезону і сотні підкорювачів вершин прагнуть піднятися на Еверест, поки дозволяє погода. Але оскільки на самій вершині місце обмежене і ситуацію погіршує льодовик, що впав, черги тягнуться "до самого горизонту".

На фотографіях зображені альпіністи, що йдуть довгою вервечкою, готуючись до сходження на найвищу гору у світі. Між таборами III і IV на Евересті, на надзвичайно небезпечній високогірній ділянці, відомій як "зона смерті", де туристи змушені використовувати додатковий кисень, утворюються черги і навіть затори, пише Daily Mail.

Альпіністи, які намагаються перетнути цей район, мають дуже короткий проміжок часу, перш ніж їхній організм почне слабшати через велику висоту і низькі температури.

Цього року близько 500 іноземних альпіністів отримали дозволи на сходження на Еверест і минулого місяця зібралися в базовому таборі, щоб почати свій шлях.

Після кількох тижнів акліматизації до висоти, у неділю група людей вирушила підкорювати вершини.

Кілька людей вже досягли піку Евересту, але, за даними видання Explorers Web, присвяченого екстремальним видам спорту, найбільша кількість сходжень очікується 19 травня, або 20-го.

Однак уже висловлювали побоювання з приводу безпеки через "затори", що утворилися на Евересті, які здебільшого спричинені величезним нестабільним льодовиком, що раніше перекрив шлях на гору з базового табору.

У понеділок у районі Солукхумбу, також відомому як Еверестський регіон Непалу, альпіністи йдуть довгою чергою, прямуючи до вершини гори Еверест.

"Лікарі льодопаду" — елітні гіди, направлені Комітетом з контролю за забрудненням Сагарматхи (SPCC), — відкрили льодовий маршрут 29 квітня, але виступили з попередженням, заявивши: "У льодовому урвищі безліч тріщин, і він може обрушитися в будь-який момент. SPCC настійно закликає всіх організаторів експедицій і альпіністів проявляти крайню обережність".

Нещодавно сходження стало ще небезпечнішим

Цей крижаний уламок є частиною кригопаду Кхумбу, льодовика, який постійно рухається, з глибокими тріщинами і величезними нависаючими крижаними брилами, що можуть досягати розмірів десятиповерхових будівель.

Це вважається однією з найскладніших ділянок підйому на вершину.

У 2014 році обвалення крижаної брили спричинило лавину на льодопаді Кхумбу, внаслідок якої загинули 16 непальських гідів і робітників.

Альпініст Джон Кракауер, який підкорив Еверест 1996 року, попередив, що, хоча сходження на вершину сьогодні стало набагато безпечнішим, "ризик масових жертв, як і раніше, величезний".

Він сказав: "Еверест, як і раніше, небезпечний, особливо цього року", пояснивши, що, хоча понад 400 альпіністів отримали дозволи, їх супроводжуватимуть місцеві гіди, а це означає, що кількість людей на горі доведеться подвоїти.

"З кожним із цих альпіністів мандрує шерпа, а іноді й два. Таким чином, за наступні десять-п'ятнадцять днів сходження на вершину здійснять 1000 альпіністів. Усі ці 1000 альпіністів прагнутимуть до вершини протягом одного й того ж короткого проміжку часу, і це небезпечно. Ймовірно, буде багатолюдно, що створює паніку", — додав він.

На початку цього місяця непальський гід Пхура Г'ялжен Шерпа загинув, упавши в тріщину, унаслідок чого кількість загиблих у цьому сезоні серед альпіністів, які підкорили Еверест, досягла трьох осіб.

