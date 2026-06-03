День велосипеда: хто придумав "диявольську машину" і чи замінить вона автомобілі

Всесвітній день велосипеда — це відносно нове свято, яке було започатковано у квітні 2018 року ООН. Хоч люди використовують велосипед уже майже два століття.

Святкують день універсального засобу пересування 3 червня. А резолюція ООН відзначає "унікальність, давню історію і багатофункціональність велосипеда, який використовується вже два століття і є простим, недорогим, надійним, екологічно чистим і прийнятним видом транспорту". Фокус зібрав усе, що відомо про велосипеди.

Створення велосипеда згодом обросло легендами: хтось вважав, що його перше креслення і прототип навіть створив Леонардо да Вінчі, який, як відомо, був не тільки художником, а й винахідником. Але начерк "велосипеда да Вінчі" вважають підробкою. У Російській імперії намагалися "продати" історію про те, що велосипед винайшов якийсь кріпак Артамонов у 1800 році, який на ньому доїхав з Уралу до Москви, потішив царя і отримав за це вільну. Але "велосипед Артамонова", який перебуває в музеї Нижнього Тагілу, виявився копією англійського велосипеда, створеного роки по тому.

Відео дня

У Франції теж був якийсь граф де Сіврак, який виявився містифікацією, вигаданою журналістом Луї Бодрі. Але історія створення велосипеда була набагато прозаїчнішою. Його просто винайшли.

Створення велосипеда — хто його винайшов

У 1817 році німецький професор барон Карл фон Дрез із Карлсруе створив, а в 1818 році запатентував перший двоколісний самокат, який він назвав "машиною для бігу" (Laufmaschine). Самокат Дреза був двоколісним, з кермом, але без педалей. Найбільше він нагадував сучасний дитячий біговел. Саморобку фон Дреза називали також "дрезиною" на честь його самого, а в Британії: "дендіхорс" — "конячкою для денді", але народним видом транспорту "дрезина" не стала.

Перший велосипед був громіздким і без педалей

Педалі додав француз П'єр Мішо 1869 року і збільшив перше колесо для швидкості. Тоді ж велосипед і отримав свою назву: від лат. velох "швидкий" і pes "нога" та набув дивовижного вигляду, через який у Великій Британії його прозвали "пенні-фартінг" на честь монет, які значно різнилися за розміром. А ще "костотрясом", бо шин на тогочасних велосипедах не було.

На старих "костотрясах" не було шин

Починаючи з 1869 року, залізо стало замінювати дерево в рамах велосипедів. Франко-пруська війна 1870 року тимчасово призупинила розвиток велосипедів у Франції. Саме в Англії велосипед був удосконалений і отримав англійську назву "bicycle", яка у французькій мові стала "bicyclette". У 1875 році Жюль Трюффо (1845-1920) винайшов порожнистий сталевий обід. Потім він замінив раму і вилку порожнистими сталевими деталями і оснастив колеса металевими спицями, натягнутими навколо центральної осі. Це зробило велосипед легшим і швидшим. А шини велосипеди отримали завдяки ветеринару з Шотландії Джону Бойду Данлопу, який винайшов їх для триколісного велосипеда свого сина. Компанія Dunlop існує досі, як і компанія Michelin, яка винайшла знімні шини.

Перший велосипед, схожий на ті, що використовуються в наші дні, називався Rover — "Блукач". Він був створений 1884 року англійським винахідником Джоном Кемпом Старлі і випускався з 1885 року. Слово Rover у багатьох мовах і зараз означає велосипед. Сама фірма Rover стала величезним автомобільним концерном і проіснувала до 15 квітня 2005 року, коли була ліквідована через банкрутство.

Словом, велосипеди підштовхнули багатьох винахідників до нововведень, а обивателів до мобільності. Хоч перші велосипеди й коштували досить дорого — робітники стільки заробляли за рік.

Велосипед довгий час був дорогою забавою для заможних панів

Примітно, але перше повідомлення про ДТП за участю велосипеда з'явилося в 1842 році. Газета Глазго повідомила про нещасний випадок, у якому анонімний "джентльмен із Дамфрісшира, що їхав на велосипеді винахідливої конструкції, збив пішохода в Горбалсі", за що його й оштрафували на п'ять шилінгів.

Велосипед, як двигун прогресу, емансипації та війни

Велосипед став приємною альтернативою верховій їзді та особистому екіпажу і сприяв емансипації. Жінок, які дозволяли собі змінити пристойні поїздки у візку на велосипед, звинувачували в розбещеній поведінці, а самі велосипеди називали "диявольською машиною". Запекло критикувалася нова мода, адже в довгих спідницях їздити на велосипеді було незручно, а отже поділ поповз вгору, а особливо відчайдушні велосипедистки почали носити бриджі та шаровари. Поважні медичні журнали попереджали, що їзда на велосипеді призводить до всіляких хвороб, а обличчя стає "болісно витягнутим".

Велосипедисток демонізували, щойно вони з'явилися

У сучасному світі жінкам на велосипедах заборонено їздити в Саудівській Аравії та в Ірані, де для цього видали навіть спеціальну фетву.

Але поки жінок критикували за бажання кататися на "диявольській машині", чоловіки швидко зметикували, що велосипед, на відміну від коней, набагато зручніший для армії. Під час англо-бурської війни (1899-1902) обидві сторони (Великобританія і південноафриканські республіки) використовували велосипеди в розвідці і для доставки повідомлень.

Перша згадка велосипеда, як такого Види велосипедів на початку ХХ століття

У Першій світовій війні велосипеди використовували в розвідці, для доставки повідомлень і транспортування постраждалих.

Під час Другої світової війни велосипедами були оснащені самокатні роти вермахту, що входили до складу розвідувальних батальйонів усіх піхотних дивізій.

У Швеції велосипедні війська проіснували до 2001, а у Швейцарії — до 2003. За деякими даними, велосипеди використовувалися американськими частинами спецпризначенців під час афганської кампанії.

Кліматична та паливна криза — велосипед здається очевидним порятунком

Найвелосипеднішою країною у світі вважається Данія, потім ідуть Нідерланди, Бельгія та Німеччина. Велосипед вважається екологічною альтернативою автомобілям. І в принципі альтерантивним способом пересування в умовах криз.

Фон Дрезін, винаходячи свій "денді хорс", намагався знайти заміну коням, бо неврожайний 1816 рік, що отримав назву "Рік без літа" через виверження вулкана Тамбора, зробив утримання коней дуже дорогим.

У США велосипеди були довгий час непопулярні через дешевизну бензину і вважалися дитячими іграшками. Але зараз, коли у світі відчувається перспектива паливної кризи, а ціни на нафту зростають, велосипед знову здається найкращим вибором.

Велосипеди вже давно повернулися в моду, але не замінили автомобілі Фото: Stellantis

Коли США та Ізраїль розпочали свою операцію "Епічна лють" проти Ірану, а той у помсту перекрив Ормузьку протоку, ціни на нафту почали зростати, тож в Україні прямо заявили, що велосипед — це вихід, якщо криза продовжиться. Економіст Олександр Савченко заявив, що в Європі це популярний вид транспорту, а отже й українцям час пересідати на велосипеди.

"У Києві це неможливо... У маленьких містах, так, давайте рекомендувати пересідати на велосипеди, як це роблять у північних країнах Європи... Держава має закупити великі партії якісних велосипедів, щоб кожна людина могла взяти їх в оренду на певний час, може, на годинку, як роблять із самокатами зараз", — зазначив експерт.

В Україні також є сервіси, які дають змогу взяти велосипеди в оренду з похвилинною оплатою.

Утім, у США жартують, що навіть нечувані ціни на нафту не змусять американців відмовитися від автомобілів. Коли на ресурсі Reddit хтось нагадав, що продажі велосипедів потроїлися на початку 1970-х років почасти через тодішню нафтову кризу і запитав, чи може повторитися ця ситуація, йому відповіли, що тільки не в США: "Люди купуватимуть великі пікапи, а потім скаржитимуться на ціни на бензин". А хтось сказав, що американці просто пересядуть на електромобілі.

При цьому коментатор із Великої Британії зазначив, що в Лондоні вже багато його знайомих так зробили: залишили авто в гаражі і зняли з гальма велосипед.

Словом, поки що велосипед ще не можна назвати повноцінною заміною автомобіля для пересічного користувача, але якщо нафтова криза триватиме й у ціні зросте ще й електрика, то можливо, що на дорогах лишатиметься лише винахід барона фон Дреза.

Нагадаємо, популярність велосипедів може зрости після того, як в Україні ухвалили закон, який посилює покарання за порушення правил дорожнього руху для самокатників.

А в Китаї студент заробив десятки тисяч доларів, навчаючи дорослих кататися на велосипедах.