День велосипеда: кто придумал "дьявольскую машину" и заменит ли она автомобили

Всемирный день велосипеда — это относительно новый праздник, который был учрежден в апреле 2018 года ООН. Хоть люди используют велосипед уже почти два века.

Празднуют день универсального средства передвижения 3 июня. А резолюция ООН отмечает "уникальность, давнюю историю и многофункциональность велосипеда, который используется уже два столетия и является простым, недорогим, надежным, экологически чистым и приемлемым видом транспорта". Фокус собрал все, что известно о велосипедах.

Создание велосипеда со временем обросло легендами: кто-то считал, что его первый чертеж и прототип даже создал Леонардо да Винчи, который, как известно, был не только художником, но и изобретателем. Но набросок "велосипеда да Винчи" считают подделкой. В Российской империи пытались "продать" историю о том, что велосипед изобрел некий крепостной Артамонов в 1800 году, который на нем доехал с Урала до Москвы, потешил царя и получил за это вольную. Но "велосипед Артамонова", который находится в музее Нижнего Тагила, оказался копией английского велосипеда, созданного годы спустя.

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Во Франции тоже был некий граф де Сиврак, который оказался мистификацией придуманной журналистом Луи Бодри. Но история создания велосипеда была намного прозаичней. Его просто изобрели.

Создание велосипеда – кто его изобрел

В 1817 году немецкий профессор барон Карл фон Дрез из Карлсруэ создал, а в 1818 году запатентовал первый двухколесный самокат, который он назвал "машиной для бега" (Laufmaschine). Самокат Дреза был двухколесным, с рулем, но без педалей. Больше всего он напоминал современный детский беговел. Самоделку фон Дреза называли также "дрезиной" в честь его самого, а в Британии: "дендихорс" – "лошадкой для денди", но народным видом транспорта "дрезина" не стала.

Первый велосипед был громоздким и без педалей

Педали добавил француз Пьер Мишо в 1869 году и увеличил первое колесо для скорости. Тогда же велосипед и получил свое название: от лат. vеlоx "быстрый" и pes "нога" и принял диковинный вид, за который в Великобритании его прозвали "пенни-фартинг" в честь монеток, которые значительно различались по размеру. А еще "костотрясом", потому что шин на тогдашних велосипедах не было.

На старых "костотрясах" не было шин

Начиная с 1869 года, железо стало заменять дерево в рамах велосипедов. Франко-прусская война 1870 года временно приостановила развитие велосипедов во Франции. Именно в Англии велосипед был усовершенствован и получил английское название "bicycle", которое во французском языке стало "bicyclette" . В 1875 году Жюль Трюффо (1845-1920) изобрел полый стальной обод. Затем он заменил раму и вилку полыми стальными деталями и оснастил колеса металлическими спицами, натянутыми вокруг центральной оси. Это сделало велосипед легче и быстрее. А шины велосипеды получили благодаря ветеринару из Шотландии Джону Бойду Данлопу, который изобрел их для трехколесного велосипеда своего сына. Компания Dunlop существует до сих пор, как и компания Michelin, которая изобрела съемные шины.

Первый велосипед, похожий на используемые в наши дни, назывался Rover — "Скиталец". Он был создан в 1884 году английским изобретателем Джоном Кемпом Старли и выпускался с 1885 года. Слово Rover во многих языках и сейчас означает велосипед. Сама фирма Rover стала огромным автомобильным концерном и просуществовала до 15 апреля 2005 года, когда была ликвидирована из-за банкротства.

Словом, велосипеды подтолкнули многих изобретателей к новшествам, а обывателей к мобильности. Хоть первые велосипеды и стоили достаточно дорого – рабочие столько зарабатывали за год.

Велосипед долгое время был дорогой забавой для состоятельных господ

Примечательно, но первое сообщение о ДТП с участием велосипеда появилось в 1842 году. Газета Глазго сообщила о несчастном случае, в котором анонимный "джентльмен из Дамфрисшира, ехавший на велосипеде изобретательной конструкции, сбил пешехода в Горбалсе", за что и был оштрафован на пять шиллингов.

Велосипед, как двигатель прогресса, эмансипации и войны

Велосипед стал приятной альтернативой верховой езде и личному экипажу и способствовал эмансипации. Женщин, которые позволяли себе сменить приличные поездки в коляске на велосипед, обвиняли в распущенном поведении, а сами велосипеды называли "дьявольской машиной". Яростно критиковалась новая мода, ведь в длинных юбках ездить на велосипеде было неудобно, а значит подол пополз вверх, а особенно отчаянные велосипедистки начали носить бриджи и шаровары. Уважаемые медицинские журналы предупреждали, что езда на велосипеде приводит к всяческим болезням, а лицо становится "болезненно вытянутым".

Велосипедисток демонизировали, как только они появились

В современном мире женщинам на велосипедах запрещено ездить в Саудовской Аравии и в Иране, где для этого издали даже специальную фетву.

Но пока женщин критиковали за желание кататься на "дьявольской машине", мужчины быстро сообразили, что велосипед в отличие от лошадей, куда удобней для армии. В ходе англо-бурской войны (1899—1902) обе стороны (Великобритания и южноафриканские республики) использовали велосипеды в разведке и для доставки сообщений.

Первое упоминание велосипеда, как такового Виды велосипедов в начале ХХ века

В Первой мировой войне велосипеды использовались в разведке, для доставки сообщений и транспортировки пострадавших.

Во время Второй мировой войны велосипедами были оснащены самокатные роты вермахта, входившие в состав разведывательных батальонов всех пехотных дивизий.

В Швеции велосипедные войска просуществовали до 2001, а в Швейцарии — до 2003. По некоторым данным, велосипеды использовались американскими частями спецназа в ходе афганской кампании.

Климатический и топливный кризис – велосипед кажется очевидным спасением

Самой велосипедной страной в мире считается Дания, потом идут Нидерланды, Бельгия и Германия. Велосипед считается экологичной альтернативой автомобилям. И в принципе альтерантивным способом передвижения в условиях кризисов.

Фон Дрезин, изобретая свой "денди хорс" пытался найти замену лошадям, так как неурожайный 1816 год, получивший название "Год без лета" из-за извержения вулкана Тамбора, сделал содержание лошадей очень дорогим.

В США велосипеды были долго время непопулярны из-за дешевизны бензина и считались детскими игрушками. Но сейчас, когда в мире ощущается перспектива топливного кризиса, а цены на нефть растут, велосипед снова кажется лучшим выбором.

Велосипеды уже давно вернулись в моду, но не заменили автомобили Фото: Stellantis

Когда США и Израиль начали свою операцию "Эпическая ярость" против Ирана, а тот в отместку перекрыл Ормузский пролив, цены на нефть стали расти, так что в Украине прямо заявили, что велосипед – это выход, если кризис продолжится. Экономист Александр Савченко заявил, что в Европе это популярный вид транспорта, а значит и украинцам пора пересаживаться на велосипеды.

"В Киеве это невозможно … в маленьких городах, да, давайте рекомендовать пересаживаться на велосипеды, как это делают в северных странах Европы … Государство должно закупить большие партии качественных велосипедов, чтобы каждый человек мог взять их в аренду на определенное время, может, на часок, как делают с самокатами сейчас", — отметил эксперт.

В Украине также есть сервисы, которые позволяют взять велосипеды в аренду с поминутной оплатой.

Впрочем, в США шутят, что даже баснословные цены на нефть не заставят американцев отказаться от автомобилей. Когда на ресурсе Reddit кто-то напомнил, что продажи велосипедов утроились в начале 1970-х годов отчасти из-за тогдашнего нефтяного кризиса и спросил, может ли повториться эта ситуация, ему ответили, что только не в США: "Люди будут покупать большие пикапы, а потом жаловаться на цены на бензин". А кто-то сказал, что американцы просто пересядут на электромобили.

При этом комментатор из Великобритании отметил, что в Лондоне уже многие его знакомые так сделали: оставили авто в гараже и сняли с тормоза велосипед.

Словом, пока велосипед еще нельзя назвать полноценной заменой автомобиля для рядового пользователя, но если нефтяной кризис продлиться и в цене вырастет еще и электричество, то возможно, что на дорогах остается только изобретение барона фон Дреза.

Напомним, популярность велосипедов может возрасти после того, как в Украине приняли закон, который усиливает наказание за нарушение правил ПДД для самокатчиков.

А в Китае студент заработал десятки тысяч долларов, обучая взрослых кататься на велосипедах.