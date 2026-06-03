"Постійно так роблю": в аеропорту США спіймали вченого, який віз у багажі смертельний вірус

Виявилося, що двоє вчених таємно везли вірус мавпячої віспи, вірус вітряної віспи і людську ДНК. Їм висунуто звинувачення у змові та дачі неправдивих свідчень федеральним правоохоронним органам.

Двох дослідників з Національного інституту охорони здоров'я (NIH) звинуватили у спробі контрабанди смертельно небезпечного вірусу до США з Конго. Вінсента Мюнстера і Клода Кве спіймали з пробірками, в яких містився смертельно небезпечний вірус мавпячої віспи. Причому коли на митниці їх зупинили і запитали, що вони везуть у пластиковому кейсі, вони збрехали, що там діагностичне і тестове обладнання, пише ABC7.

Вчених заарештували в міжнародному аеропорту Детройта, прямували вони в штат Монтана. Перевірка ФБР і Митної та прикордонної служби виявила 113 флаконів, 20 з яких було протестовано, і було встановлено, що 17 містять деактивований вірус віспи мавп (mpox). Прокуратура Східного округу Мічигану повідомила, що чоловіки прилетіли в Детройт із Браззавіля, Республіка Конго, де триває спалах віспи мавп, і 2000 осіб уже померли.

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53-річний Мюнстер, громадянин Нідерландів, і 38-річний Кве, громадянин Камеруну, працюють у відділі вірусної екології Національного інституту охорони здоров'я (NIH) і вивчають "нові вірусні патогени" і те, як вони "долають міжвидовий бар'єр". У разі визнання винними їм загрожує до п'яти років в'язниці.

ФБР заявило в судовому документі, що Мюнстер "категорично заперечує" повернення до США з біологічними матеріалами або зразками. Але аналіз показав, що він зі своїм колегою віз віруси, але не задекларували їх і не отримали необхідного дозволу.

"Будь-яка навмисна спроба приховати і ввезти біологічні матеріали до Сполучених Штатів без належного дозволу є порушенням суспільної довіри і могла поставити під загрозу здоров'я населення", — заявив Маркус Сайкс з Управління генерального інспектора Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб.

У поданих урядом до суду документах не згадувалося, чому Мюнстер і Кве могли захотіти принести деактивований вірус віспи у свою лабораторію. Однак, як заявило ФБР, вони є вірусологами, які багато працювали над дослідженнями віспи.

Мюнстер заявив слідчим в аеропорту Детройта, що всі необхідні документи знаходяться в його ноутбуці, "але вони вам не знадобляться. Я так роблю постійно", — цитує його слова ФБР.

"Є підстави вважати, що заяви Мюнстера щодо наявності у митників необхідних документів були завідомо неправдивими", — заявило ФБР.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, найпоширенішими симптомами мавпячої віспи є висип і лихоманка. Віспа мавп (Mpox) була вперше виявлена вченими в 1958 році під час спалахів "оспенного" захворювання у мавп. Донедавна більшість випадків захворювання серед людей спостерігалася в Центральній і Західній Африці в осіб, які мали тісний контакт із зараженими тваринами.

У 2022 році вперше було підтверджено, що вірус передається статевим шляхом, що спричинило спалахи захворювання у понад 70 країнах, де раніше не повідомлялося про такі випадки.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про віспу мавп і про те, що треба робити, щоб нею не заразитися.

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