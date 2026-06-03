"Постоянно так делаю": в аэропорту США поймали ученого, который вез в багаже смертельный вирус

Оказалось, что двое ученых тайно везли вирус обезьяньей оспы, вирус ветряной оспы и человеческую ДНК. Им предъявлены обвинения в сговоре и даче ложных показаний федеральным правоохранительным органам.

Двое исследователей из Национального института здравоохранения (NIH) были обвинены в попытке контрабанды смертельно опасного вируса в США из Конго. Винсента Мюнстера и Клода Кве поймали с пробирками в которых содержался смертельно опасный вирус обезьяньей оспы. Причем когда на таможне их остановили и спросили, что они везут в пластиковой кейсе, они соврали, что там диагностическое и тестовое оборудование, пишет ABC7.

Ученых арестовали в международном аэропорту Детройта, следовали они в штат Монтана. Проверка ФБР и Таможенной и пограничной службы выявила 113 флаконов, 20 из которых были протестированы, и было установлено, что 17 содержат деактивированный вирус оспы обезьян (mpox). Прокуратура Восточного округа Мичигана сообщила, что мужчины прилетели в Детройт из Браззавиля, Республика Конго, где продолжается вспышка оспы обезьян и 2000 человек уже умерли.

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53-летний Мюнстер, гражданин Нидерландов, и 38-летний Кве, гражданин Камеруна, работают в отделе вирусной экологии Национального института здравоохранения (NIH) и изучают "новые вирусные патогенны" и то, как они "преодолевают межвидовой барьер". В случае признания виновными им грозит до пяти лет тюрьмы.

ФБР заявило в судебном документе, что Мюнстер "категорически отрицает" возвращение в США с биологическими материалами или образцами. Но анализ показал, что он со своим коллегой вез вирусы, но не задекларировали их и не получили необходимого разрешения.

"Любая преднамеренная попытка скрыть и ввезти биологические материалы в Соединенные Штаты без надлежащего разрешения является нарушением общественного доверия и могла поставить под угрозу здоровье населения", — заявил Маркус Сайкс из Управления генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб.

В представленных правительством в суд документах не упоминалось, почему Мюнстер и Кве могли захотеть принести деактивированный вирус оспы в свою лабораторию. Однако, как заявило ФБР, они являются вирусологами, которые много работали над исследованиями оспы.

Мюнстер заявил следователям в аэропорту Детройта, что все необходимые документы находятся в его ноутбуке, "но они вам не понадобятся. Я так делаю постоянно", - цитирует его слова ФБР.

"Есть основания полагать, что заявления Мюнстера относительно наличия у таможенников необходимых документов были заведомо ложными", — заявило ФБР.

По данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее распространенными симптомами обезьяньей оспы являются сыпь и лихорадка. Оспа обезьян (Mpox) была впервые выявлена ​​учеными в 1958 году во время вспышек "оспенного" заболевания у обезьян. До недавнего времени большинство случаев заболевания среди людей наблюдалось в Центральной и Западной Африке у лиц, имевших тесный контакт с зараженными животными.

В 2022 году впервые было подтверждено, что вирус передается половым путем, что вызвало вспышки заболевания более чем в 70 странах, где ранее не сообщалось о подобных случаях.

Напомним, ранее Фокус подробно писал об оспе обезьян и о том, что надо делать, чтоб ею не заразиться.

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