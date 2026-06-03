Полювання на опівнічне сонце: у Фінляндії стартують пошуки золотого злитка

Полювання на скарби, яке, втім, буде максимально екологічним і не шкодитиме природі, оголосили, щоб привабити туристів до Лапландії. Батьківщина Санта-Клауса дуже популярна взимку, а влітку порожніє.

Учасникам пропонують шукати золотий злиток вартістю 20 тисяч євро в околицях Леві, популярного гірськолижного курорту, який також славиться північним сяйвом і розташований за Полярним колом, пише CNN.

Згідно із заявою організації Visit Levi, "Полювання на опівнічне сонце" розпочнеться 18 червня в туристичному центрі Леві.

Учасники можуть отримати першу підказку та зареєструватися для участі у квесті. Після цього вони отримуватимуть додаткові підказки, які проведуть їх гірськими стежками, пам'ятками та гірськими схилами, наближаючи їх до захованого призу.

Організатори заявили, що золотий злиток можна знайти за будь-якою підказкою, а додаткові підказки будуть публікуватися протягом літа, поступово спрощуючи визначення місцезнаходження скарбу.

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Остання підказка буде розкрита 22 серпня.

У літні місяці в цьому регіоні Фінляндії спостерігається "опівнічне сонце", коли сонце не заходить 24 години на добу, тож полювати на золотий злиток можна і вночі.

Золото для злитка також фінське. Його видобувають у регіоні Кіттіля.

Учасникам полювання на скарби вже пообіцяли, що під час пошуків золота їм не доведеться копати ями, або якось інакше "порушувати ландшафт".

Нагадаємо, зміна клімату змушує льодовики по всій земній кулі танути, внаслідок чого вчені раз у раз виявляють загадкові й захопливі артефакти.

А неподалік від кордону з Німеччиною нідерландські археологи виявили масштабний скарб, датований VII століттям н. е. Дослідники розкопали так звані "гроші диявола" — так ранні християни називали підношення язичницьким богам.