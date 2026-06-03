Охота на полуночное солнце: в Финляндии стартуют поиски золотого слитка

Охоту на сокровища, которая, впрочем будет максимально экологичной и не будет вредить природе, объявили, чтобы привлечь туристов в Лапландию. Родина Санта-Клауса очень популярна зимой, а летом пустеет.

Участникам предлагают искать золотой слиток стоимостью в 20 тысяч евро в окрестностях Леви, популярного горнолыжного курорта, который также славится северным сиянием и расположен за Полярным кругом, пишет CNN.

Согласно заявлению организации Visit Levi, "Охота на полуночное солнце" начнется 18 июня в туристическом центре Леви.

Участники могут получить первую подсказку и зарегистрироваться для участия в квесте. После этого они будут получать дополнительные подсказки, которые проведут их по горным тропам, достопримечательностям и горным склонам, приближая их к спрятанному призу.

Организаторы заявили, что золотой слиток можно найти по любой подсказке, а дополнительные подсказки будут публиковаться в течение лета, постепенно упрощая определение местонахождения сокровища.

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Последняя подсказка будет раскрыта 22 августа.

В летние месяцы в этом регионе Финляндии наблюдается "полуночное солнце", когда солнце не заходит по 24 часа в сутки, так что охотится за золотым слитком можно и ночью.

Золото для слитка также финское. Его добывают в регионе Киттиля.

Участникам охоты на сокровища уже пообещали, что при поисках золота им не придется копать ямы, или как-то иначе "нарушать ландшафт".

Напомним, изменение климата заставляет ледники по всему земному шару таять, в результате чего ученые то и дело обнаруживают загадочные и захватывающие артефакты.

А неподалеку от границы с Германией нидерландские археологи обнаружили масштабный клад, датированный VII веком н. э. Исследователи раскопали так называемые "деньги дьявола" — так ранние христиане называли подношения языческим богам.