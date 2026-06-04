У Радбезі РФ заявили, що західна кіноіндустрія тісно пов'язана зі спецслужбами, Міністерством війни і Держдепом США. Тож вигляд росіян у Голлівуді спотворюють на замовлення держави.

Про це повідомив заступник секретаря Радбезу Росії Олексій Шевцов на сесії про кінематограф на ПМЕФ. За його словами, спотворена історія Росії та країн СНД активно використовується Заходом у кіноіндустрії, зокрема для "провокування міжнаціональної ворожнечі, формування неприйняття до нашої країни і російської мови".

Заява прозвучала на тлі запровадження цензури і посилення контролю над кіно- і відео- та музичним контентом у Росії. На розгляд Держдуми в березні внесено законопроєкт, який забороняє видачу прокатних посвідчень фільмам іноземних кінокомпаній, що формують "образливі стереотипні образи" росіян або містять "спотворені й такі, що дискредитують зображення" Росії, СРСР і збройних сил РФ.

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Депутат Євген Марченко як приклади наводив фільм "Рембо", де показано "жорстоке і нелюдське" ставлення радянських військових до мирного населення, а також серіал "Клан Сопрано", який нібито формує "міфи про російську мафію і російських дівчат".

"Ось це все потрібно заборонити у нас у країні до показу. Тим самим ми змусимо Голлівуд і західні компанії знімати хороші фільми про Росію", — заявляв депутат.

А гендиректор "Первого канала" Костянтин Ернст на Петербурзькому економічному форумі підтримав ідею запровадити квоту на іноземні фільми в російському кінопрокаті та зобов'язати прокатників платити за них спеціальний податок.

"Я вважаю, це дуже правильне рішення. У Франції відбувається те саме для іноземних картин. Гроші, які будуть підтримувати вітчизняний кінематограф. Це ідея правильна", — сказав Ернст на (ПМЕФ).

Встановити квоту для зарубіжного кіно і ввести "вхідні внески" в розмірі 5 млн руб. за допуск іноземної картини в російський прокат раніше запропонував режисер Микита Міхалков. Він вважає, що 10% від прокату західних картин у Росії треба переводити на російські фільми, а регулювати процес будуть, раптово, "Газпром-медіа" і "Національна медіа група". Михалков побоюється, що коли війна в Україні закінчиться, але на російські екрани хлинуть західні фільми з "неправильним" контентом.

Нагадаємо, голова федеральної комісії з вишуканих мистецтв США Родні Мімс Кук взяв участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ-2026), але відмовився говорити з російськими пропагандистами.

А 3 червня, у день початку ПМЕФ-2026, військові та стратегічні об'єкти РФ у Санкт-Петербурзі опинилися під ударом дронів Сил оборони України. Безпілотники влучили по 16 резервуарах і нафтовій інфраструктурі порту і по корвету "Бойкий", який перебував у сухому доці на базі Балтійського флоту в Кронштадті.