В Совбезе РФ заявили, что западная киноиндустрия тесно связана со спецслужбами, Министерством войны и Госдепом США. Так что облик россиян в Голливуде искажают по заказу государства.

Об этом сообщил замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов на сессии про кинематограф на ПМЭФ. По его словам, искаженная история России и стран СНГ активно используется Западом в киноиндустрии, в том числе для "провоцирования межнациональной розни, формирования неприятия к нашей стране и русскому языку".

Заявление прозвучало на фоне введения цензуры и ужесточения контроля над кино- и видео- и музыкальным контентом в России. На рассмотрение Госдумы в марте внесен законопроект, запрещающий выдачу прокатных удостоверений фильмам иностранных кинокомпаний, которые формируют "оскорбительные стереотипные образы" россиян или содержат "искаженные и дискредитирующие изображения" России, СССР и вооруженных сил РФ.

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Депутат Евгений Марченко в качестве примеров приводил фильм "Рэмбо", где показано "жестокое и бесчеловечное" отношение советских военных к мирному населению, а также сериал "Клан Сопрано", который якобы формирует "мифы о русской мафии и русских девушках".

"Вот это все нужно запретить у нас в стране к показу. Тем самым мы заставим Голливуд и западные компании снимать хорошие фильмы о России", — заявлял депутат.

А гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст на Петербургском экономическом форуме поддержал идею ввести квоту на иностранные фильмы в российском кинопрокате и обязать прокатчиков платить за них специальный налог.

"Я считаю, это очень правильное решение. Во Франции происходит то же самое для иностранных картин. Деньги, которые будут поддерживать отечественный кинематограф. Это идея правильная", — сказал Эрнст на (ПМЭФ).

Установить квоту для зарубежного кино и ввести "входные взносы" в размере 5 млн руб. за допуск иностранной картины в российский прокат ранее предложил режиссер Никита Михалков. Он считает, что 10% от проката западных картин в России надо переводить на российские фильмы, а регулировать процесс будут, внезапно, "Газпром-медиа" и "Национальная медиа группа". Михалков опасается, что когда война в Украине закончится, но на российские экраны хлынут западные фильмы с "неправильным" контентом.

Напомним, глава федеральной комиссии по изысканным искусствам США Родни Мимс Кук принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), но отказался говорить с российскими пропагандистами.

А 3 июня, в день начала ПМЭФ-2026, военные и стратегические объекты РФ в Санкт-Петербурге оказались под ударом дронов Сил обороны Украины. Беспилотники попали по 16 резервуарам и нефтяной инфраструктуре порта и по корвету "Бойкий", который находился в сухом доке на базе Балтийского флота в Кронштадте.