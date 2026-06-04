Глава федеральной комиссии по изысканным искусствам США Родни Мимс Кук принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), но отказался говорить с российскими пропагандистами, рассказали в сети. США впервые за восемь лет появилась на ПМЭФ, при этом Государственный департамент дал разрешение на визит Кука, но об этом не знал глава Госдепа Марко Рубио.

Во время визита на мероприятия ПМЭФ-2026 представители российских пропагандистских медиа пытались взять комментарий у Родни Мимс Кука, но их не допустили к американцу, говорится в Telegram-канале росСМИ Baza. Журналисты догнали официального представителя в кулуарах, его останавливали вопросами и даже держали за плечо, но Кук отказался сказать даже пару слов российским пропагандистам.

США на ПМЭФ-2026 — Родни Мимс Кук и встреча с представителями росСМИ

Кадры инцидента между Родни Мимс Куком и росСМИ появились в канале утром 4 июня, на второй день работы ПМЭФ-2026. На 20-секундном видео видим, как американец двигался по вестибюлю в окружении охранников и, вероятно, организаторов форума. В определенный момент к ним бросилась толпа российских журналистов с микрофонами, телефонами и камерами: слышен треск затворов фотоаппаратов и выкрики на английском языке с просьбой о комментарии и впечатлениях. Между тем Кук молча пробирался вперед, а охранник тем временем громко говорил, что разговора не будет. Когда камера отдалилась, то стало ясно, что охрана и организаторы создали импровизированный человеческий кордон, чтобы отогнать российских журналистов.

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США на ПМЭФ-2026 — детали

Родни Мимс Кук — это глава федеральной комиссии по изысканным искусствам США, и первый за последние восемь лет представитель Белого дома на мероприятии в Санкт-Петербурге. На портале Business Today рассказали, что чиновник занимался архитектурными и реставрационными проектами в РФ, в частности в Санкт-Петербурге. Согласно замыслу организаторов, на ПМЭФ-2026 проведут два мероприятия с участием американской делегации и Американской торговой палаты: "бизнес-диалог между РФ и США" и "культурный диалог о гуманитарных взаимодействиях".

США на ПМЭФ-2026 — как росСМИ представляют Родни Мимс Кука

В первый день работы ПМЭФ-2026, 3 июня, в сенате США поинтересовались у Марко Рубио личностью человека, который появился в Санкт-Петербурге. Глава Госдепа заявил, что разрешения не давал, хотя такие разрешения действительно оформляет именно это ведомство. Между тем росСМИ уточнили, что в составе американской делегации есть голливудская звезда Стивен Сигал. Ко всему, появились фото с Куком, который вручает икону священникам Русской православной церкви в Стрельне.

США на ПМЭФ-2026 — Родни Мимс Кук вручил икону священнику РПЦ, 3 июня Фото: ТАСС

Отметим, 3 июня, в день начала ПМЭФ-2026, военные и стратегические объекты РФ в Санкт-Петербурге оказались под ударом дронов Сил обороны Украины. Беспилотники попали по 16 резервуарам и нефтяной инфраструктуре порта и по корвету "Бойкий", который находился в сухом доке на базе Балтийского флота в Кронштадте.

Напоминаем, спикер президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на удар дронов Украины по Санкт-Петербургу. Фокус собрал детали воздушной атаки, которую провели с использованием дронов FP-1/FP-2.