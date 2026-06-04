Представник США втік від преси на ПМЕФ-2026 у Санкт-Петербурзі (відео)

Голова федеральної комісії з вишуканих мистецтв США Родні Мімс Кук взяв участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ-2026), але відмовився говорити з російськими пропагандистами, розповіли у мережі. США вперше за вісім років з'явилась на ПМЕФ, при цьому Державний департамент дав дозвіл на візит Кука, але про це не знав глава Держдепу Марко Рубіо.

Під час візиту на заходи ПМЕФ-2026 представники російських пропагандистських медіа намагались взяти коментар у Родні Мімс Кука, але їх не допустили до американця, ідеться у Telegram-каналі росЗМІ Baza. Журналісти наздогнали офіційного представника в кулуарах, його спиняли питаннями й навіть тримали за плече, але Кук відмовився сказати навіть пару слів російським пропагандистам.

США на ПМЕФ-2026 — Родні Мімс Кук та зустріч з представниками росЗМІ

Кадри інциденту між Родні Мімс Куком та росЗМІ з'явились у каналі зранку 4 червня, на другий день роботи ПМЕФ-2026. На 20-секундному відео бачимо, як американець рухався вестибюлем в оточенні охоронців та, ймовірно, організаторами форуму. У певний момент до них кинувся натовп російських журналістів з мікрофонами, телефонами та камерами: чути тріск затворів фотоапаратів та вигуки англійською мовою з проханням про коментар та враження. Тим часом Кук мовчки пробирався вперед, а охоронець тим часом голосно казав, що розмови не буде. Коли камера віддалилась, то стає зрозуміло, що охорона та організатори створили імпровізований людський кордон, щоб відігнати російських журналістів.

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США на ПМЕФ-2026 — деталі

Родні Мімс Кук — це глава федеральної комісії з вишуканих мистецтв США, і перший за останні вісім років представник Білого дому на заході у Санкт-Петербурзі. На порталі Business Today розповіли, що чиновник займався архітектурними та реставраційними проєктами у РФ, зокрема в Санкт-Петербурзі. Згідно з задумом організаторів, на ПМЕФ-2026 проведуть два заходи за участю американської делегації та Американської торгової палати: "бізнес-діалог між РФ та США" та "культурний діалог про гуманітарні взаємодії".

США на ПМЕФ-2026 — як росЗМІ представляють Родні Мімс Кука

У перший день роботи ПМЕФ-2026, 3 червня, у сенаті США поцікавились у Марко Рубіо особою людини, яка з'явилась у Санкт-Петербурзі. Глава Держдепу заявив, що дозволу не давав, хоч такі дозволи справді оформлює саме це відомство. Тим часом росЗМІ уточнили, що у складі американської делегації є голлівудський зірка Стівен Сігал. До всього, з'явились фото з Куком, який вручає ікону священникам Російської православної церкви у Стрельні.

США на ПМЕФ-2026 — Родні Мімс Кук вручив ікону священнику РПЦ, 3 червня Фото: ТАСС

Зазначимо, 3 червня, у день початку ПМЕФ-2026, військові та стратегічні об'єкти РФ у Санкт-Петербурзі опинились під ударом дронів Сил оборони України. Безпілотники влучили по 16 резервуарах та нафтовій інфраструктурі порту і по корвету "Бойкий", яки перебував у сухому доці на базі Балтійського флоту у Кронштадті.

Нагадуємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на удар дронів України по Санкт-Петербургу. Фокус зібрав деталі повітряної атаки, яку провели з використанням дронів FP-1/FP-2.