Lego презентувала найбільший набір в історії: збірка займе більше доби

Компанія Lego випустила найбільший набір за всю історію, що складається з 12 060 деталей. Таким чином автори конструктора віддали данину поваги автору однієї з найамбітніших архітектурних споруд.

Lego випустила точну копію собору Sagrada Família авторства архітектора Антоніо Гауді в Барселоні, що стало найбільшим набором за всю історію компанії. У комплекті входить 12 060 деталей, що на 365 більше, ніж у колишнього рекордсмена, Lego-карти світу 2021 року, пише Bild.

Модель заввишки 62 сантиметри і завширшки 47 сантиметрів, повторює порядок будівництва реального собору: від крипти і фасаду Різдва до веж і головного вхідного фасаду. На заключному етапі модель з'єднується зі східною ризницею та фасадом Слави.

Дизайнер компанії Рок Жгалін Кобе зазначив, що задум проєкту полягав у максимальній повазі до задуму Гауді та втіленні надзвичайної складності й амбітності будівництва базиліки в захопливому процесі складання.

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У продаж набір надійде з 1 листопада 2026 року за ціною 799,99 доларів США, тобто приблизно 35,5 тис грн.

Модель Саграда Фамілія в масштабі 1:280

Спеціалізоване видання Stonewars підрахувало, що одна деталь набору приблизно коштує 6 центів, тобто близько 2,66 грн.

Збірка набору може зайняти більше доби Фото: з відкритих джерел

При цьому, залежно від досвіду, для складання споруди, масштаб якої становить приблизно 1:280, знадобиться приблизно від 25 до 35 годин чистого часу.

Саграда Фамілія

Варто зазначити, що в Барселоні, після 144 років будівництва собору, завершено будівництво 18-ї, найвищої вежі базиліки Саграда Фамілія, повідомляє The Art Newspaper. 10 червня, у день 100-річчя від дня смерті Гауді, Папа Римський Лев XIV освятить вежу, присвячену Ісусу Христу. Однак незважаючи на завершення основного будівництва, роботи з благоустрою на території комплексу триватимуть ще близько десяти років.

Нагадаємо, 2025 року у Швейцарії встановили світовий рекорд зі складання об'єкта з конструктора Lego, склавши мурал завдовжки 24 метри і заввишки 2 метри.

Також Фокус писав, що в нових наборах від Lego Group з'явиться крихітний комп'ютер, який повністю поміщається всередині класичного кубика від конструктора.