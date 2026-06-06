Lego презентовала крупнейший набор в истории: сборка займет более суток

Компания Lego выпустила крупнейший набор за всю историю, состоящий из 12 060 деталей. Таким образом авторы конструктора отдали дань уважения автору одного из самых амбициозных архитектурных сооружений.

Lego выпустила точную копию собора Sagrada Família авторства архитектора Антонио Гауди в Барселоне, что стало крупнейшим набором за всю историю компании. В комплекте входит 12 060 деталей, что на 365 больше, чем у прежнего рекордсмена, Lego-карты мира 2021 года, пишет Bild.

Модель высотой 62 сантиметра и шириной 47 сантиметров, повторяет порядок строительства реального собора: от крипты и фасада Рождества до башен и главного входного фасада. На заключительном этапе модель соединяется с восточной ризницей и фасадом Славы.

Дизайнер компании Рок Жгалин Кобе отметил, что замысел проекта состоял в максимальном уважении к замыслу Гауди и воплощении необычайной сложности и амбициозности строительства базилики в захватывающем процессе сборки.

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В продажу набор поступит с 1 ноября 2026 года по цене 799,99 долларов США, то есть примерно 35,5 тыс грн.

Модель Саграда Фамилия в масштабе 1:280

Специализированное издание Stonewars подсчитало, что одна деталь набора приблизительно стоит 6 центов, то есть около 2,66 грн.

Сборка набора может занять более суток Фото: из открытых источников

При этом, в зависимости от опыта, для сборки сооружения, масштаб которого составляет примерно 1:280, понадобится примерно от 25 до 35 часов чистого времени.

Саграда Фамилия

Стоит отметить, что в Барселоне, после 144 лет строительства собора, завершено строительство 18-й, самой высокой башни базилики Саграда Фамилия, сообщает The Art Newspaper. 10 июня, в день 100-летия со дня смерти Гауди, Папа Римский Лев XIV освятит башню, посвященную Иисусу Христу. Однако несмотря на завершение основного строительства, работы по благоустройству на территории комплекса продолжатся еще около десяти лет.

Напомним, в 2025 году в Швейцарии установили мировой рекорд по сборке объекта из конструктора Lego, составив мурал длиной 24 метра и высотой в 2 метра.

Также Фокус писал, что в новых наборах от Lego Group появится крошечный компьютер, который полностью помещается внутри классического кубика от конструктора.