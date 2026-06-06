"Потримай окуляри, зараз покажу": епічний удар на тренуванні хлопця розвеселив мережу (відео)

В одному з тренажерних залів Таїланду стався кумедний епізод під час тренування, коли один юнак попросив зняти окуляри з себе. Показаний ним хай-кік вийшов ефектним, якби не одна обставина.

Виявилося, що після "епічного удару" він потрапив у голову не супернику в червоному, а в другого хлопця, який поряд спарингував у парі з іншим бійцем. Ролик з "епічним ударом" розмістив один з користувачів Reddit.

Повідомлення стало вірусним — за два дні набрало понад 82 тисячі реакцій та сотні коментарів. На кадрах видно, як хлопчина у синьому костюмі та окулярах стоїть в спарингу з бійцем у червоному, але після заблокованого удару його окуляри дещо злітають.

Юнак відходить у бік і просить характерним жестом зняти їх. Коли він повертається у стійку до спарингу, то виконує чудовий високий удар у голову з ноги, однак тут і стався курйоз — він влучив у голову не супернику в червоному, а сусідньому підопічному залу, який тренувався в спарингу з іншим фанатом єдиноборств.

Відео дня

Від удару в голову юнак не зміг ухилитися, а тому потрапив у глибокий нокаут. На останніх секундах видно, що удар потрапив скроню молодику, і той перебував на підлозі від пропущеного хай-кіка.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, юзери реготали та не стримували сарказму від побачених кадрів. Найбільше схвалення такі репліки:

"Він убив Кенні! Падлюка!";

"Талановито, епічно, але не туди!";

"Це було епічно. Настільки епічно, що я реготав";

"Удар що треба, красунчик. Тільки не туди, малий";

"Так, йому справді були треба окуляри, бо влучив в ціль, але є нюанс";

"Ха-ха-ха. Уявіть — каже татові чи тренерові: "Потримайте, я зараз", а потім — хоп! Вирубив, але не того".

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