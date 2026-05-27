Епічний фейл: працівник готелю в Китаї став зіркою мережі після випадкового падіння з валізами в басейн (відео)

У готелі в китайському повіті Яншо, неподалік від туристичного міста Гуйлін, портьє випадково пірнув у басейн з головою, захопивши із собою валізи гостей.

Ймовірно, працівник готелю подумав, що перед ним не басейн, а лише мокрий від сильного дощу паркінг. Через це він анітрохи не сумнівався, коли впевнено вступив у воду разом із багажем, пише видання The New York Post.

Портьє настільки був заклопотаний власними думками, що не помітив і надувних кругів, які плавали по поверхні басейну. Зрештою, трапився курйозний випадок і він повністю занурився під воду.

Через мить після епічного падіння перехожі з парасольками кинулися на допомогу працівнику, який тут же намагався вилізти з басейну. При цьому він все ще намагався врятувати від води валізи, які тримав у руках.

Сам портьє зовсім не постраждав, окрім того, що промок наскрізь, як і багаж. Колеги запевняли, що чоловік просто поспішав у той момент і не побачив попереджувальних табличок, які, як запевнила адміністрація готелю, стояли довкола басейну.

"Він, мабуть, уявив себе Ісусом": реакція користувачів на інцидент

Користувачі мережі бурхливо відреагували на відеоролик з камер спостереження, на якому зафіксовано момент падіння у басейн і який облетів світ. Люди не можуть змиритися з тим, що портьє не побачив басейн.

"Ось я у свій перший робочий день у готелі", — пожартував один із коментаторів;

"Брат вважає себе Ісусом", — додав інший;

"Я піду швиденько, щоб не намокнути", — пожартувала користувачка.

Чимало людей також поспівчували чоловікові, зазначивши, що таке може статися із кожним, і що він просто подумав, що встає на мокрий через дощ асфальт.

