Эпический фейл: работник отеля в Китае стал звездой сети после случайного падения с чемоданами в бассейн (видео)

В отеле в китайском уезде Яншо, неподалеку от туристического города Гуйлин, портье случайно нырнул в бассейн с головой, захватив с собой чемоданы гостей.

Вероятно, работник отеля подумал, что перед ним не бассейн, а лишь мокрый от сильного дождя паркинг. Поэтому он нисколько не сомневался, когда уверенно вступил в воду вместе с багажом, пишет издание The New York Post.

Портье настолько был озабочен собственными мыслями, что не заметил и надувных кругов, которые плавали по поверхности бассейна. В конце концов, случился курьезный случай и он полностью погрузился под воду.

Через мгновение после эпического падения прохожие с зонтиками бросились на помощь работнику, который тут же пытался вылезти из бассейна. При этом он все еще пытался спасти от воды чемоданы, которые держал в руках.

Сам портье совсем не пострадал, кроме того, что промок насквозь, как и багаж. Коллеги уверяли, что мужчина просто спешил в тот момент и не увидел предупредительных табличек, которые, как заверила администрация отеля, стояли вокруг бассейна.

"Он, видимо, вообразил себя Иисусом": реакция пользователей на инцидент

Пользователи сети бурно отреагировали на видеоролик с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент падения в бассейн и который облетел мир. Люди не могут смириться с тем, что портье не увидел бассейн.

"Вот я в свой первый рабочий день в отеле", — пошутил один из комментаторов;

"Брат считает себя Иисусом", — добавил другой;

"Я пойду быстренько, чтобы не намокнуть", — пошутила пользовательница.

Многие также посочувствовали мужчине, отметив, что такое может произойти с каждым, и что он просто подумал, что встает на мокрый из-за дождя асфальт.

