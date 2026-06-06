"Подержи очки, сейчас покажу": эпический удар на тренировке парня развеселил сеть (видео)

В одном из тренажерных залов Таиланда произошел забавный эпизод во время тренировки, когда один юноша попросил снять очки с себя. Показанный им хай-кик получился эффектным, если бы не одно обстоятельство.

Оказалось, что после "эпического удара" он попал в голову не сопернику в красном, а во второго парня, который рядом спарринговал в паре с другим бойцом. Ролик с "эпическим ударом" разместил один из пользователей Reddit.

Сообщение стало вирусным — за два дня набрало более 82 тысяч реакций и сотни комментариев. На кадрах видно, как парень в синем костюме и очках стоит в спарринге с бойцом в красном, но после заблокированного удара его очки несколько слетают.

Юноша отходит в сторону и просит характерным жестом снять их. Когда он возвращается в стойку к спаррингу, то выполняет великолепный высокий удар в голову с ноги, однако здесь и произошел курьез — он попал в голову не сопернику в красном, а соседнему подопечному зала, который тренировался в спарринге с другим фанатом единоборств.

Відео дня

От удара в голову юноша не смог уклониться, а потому попал в глубокий нокаут. На последних секундах видно, что удар попал в висок молодому человеку, и тот находился на полу от пропущенного хай-кика.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, юзеры хохотали и не сдерживали сарказма от увиденных кадров. Наибольшее одобрение такие реплики:

"Он убил Кенни! Ублюдок!";

"Талантливо, эпично, но не туда!";

"Это было эпично. Настолько эпично, что я хохотал";

"Удар что надо, красавчик. Только не туда, малыш";

"Да, ему действительно были надо очки, потому что попал в цель, но есть нюанс";

"Ха-ха-ха. Представьте — говорит папе или тренеру: "Подержите, я сейчас", а потом — хоп! Вырубил, но не того".

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