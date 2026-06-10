Мешканцем найдорожчого особняка Великої Британії став безхатько: як так вийшло

Вартість величезного особняка біля знаменитого Гайд-парку 2020 року була 210 мільйонів фунтів стерлінгів. Він належав мільярдеру Рафіку Гарірі, який був прем'єр-міністром Лівану, а тепер ним нібито володіє багатій з Гонконгу, але в ньому роками ніхто не жив, окрім безхатченка, що вподобав ґанок.

Будинок за адресою 2-8A Rutland Gate є найдорожчим будинком у Великій Британії. Він розташований у Найтсбріджі, одному з найгламурніших районів Лондона, і має 45 кімнат, чотири ліфти, критий басейн і 116 вікон, 68 з яких виходять на Гайд-парк. Але він безлюдний і журналісти The Guardian спробували з'ясувати чому.

Будинок-палац став уже місцевою визначною пам'яткою. На його ґанку вже три роки живе Андерс Фернстедт у наметі з парасольок, оточений м'якими іграшками та квітами в горщиках. Він не намагається проникнути в будинок і з задоволенням позує туристам.

Найдорожчий будинок Великої Британії облюбував бездомний Фото: Соцсети

Палац побудований на землі, яка почала забудовуватися ще в 1750-х. Тоді герцог Ратленд побудував тут особняк у паладіанському стилі. Ратленд-Гаус було знесено 1836 року, і на його місці побудували низку терасових будинків, оскільки в Лондоні почався справжній бум на ринку нерухомості, який підживлювався багатством колоніальних часів.

Відео дня

І золотий вік знаменитого особняка почався, коли всю низку будинків купив у 1980-х мільярдер Рафік Харірі, який незабаром став прем'єр-міністром Лівану. Харірі, який заробив статки на будівництві палаців для королівської сім'ї в Саудівській Аравії, зніс будинки на Ратленд-Гейт, щоб побудувати свій власний лондонський палац. Тут він жив як король — навіть сміттєві баки були вкриті 24-каратним золотом — до свого вбивства внаслідок вибуху вантажівки в Бейруті 2005 року.

Після смерті Гарірі будинок за адресою 2-8A Rutland Gate був переданий Султану бін Абдул Азізу, наслідному принцу Саудівської Аравії. У 2015 році весь вміст будинку — включно з інкрустованими коштовностями ванними кімнатами та золотими скриньками, а також люстрами з муранського скла і кришталевими флаконами для парфумів Lalique — було виставлено на аукціон. І відтоді будинок пустує.

Рафік Харірі покрив золотом у своєму особняку стіни, меблі та аксесуари Фото: Соцсети

Золоті відра для сміття з будинку Рафіка Харірі Фото: Соцсети

Хоча будинок нібито був куплений гонконзьким мільярдером Чжан Чун-кю (ЧК, як його називали друзі), 2022 року повідомлялося, що новим власником насправді став один із цих друзів, Хуей Ка Ян, засновник імперії нерухомості Evergrande і найбагатша людина Китаю на той момент.

Але в підсумку будинок знову продали 2022 року за 200 мільйонів фунтів стерлінгів. Під час купівлі було отримано дозвіл на подальше розширення будинку — на поглиблення під наявний двоповерховий підвал, щоб новий власник міг побудувати великий басейн і підземне паркування для автопарку розкішних автомобілів, а також спроектувати триповерховий бальний зал нагорі.

Його придбала компанія Vision Perfect Global Limited, зареєстрована на Британських Віргінських островах, в офшорній зоні. Коли будинок виставили на продаж 2022 року, його не продали. Коли зміни в законодавстві про прозорість зажадали встановити кінцевого бенефіціара компанії, з'ясувалося, що в документах фігурує не ім'я Хуея, а його дружини Дін Юмей. Відтоді вони розлучилися.

Компанія Evergrande збанкрутувала 2024 року, накопичивши величезні борги. У квітні Хуей визнав себе винним за звинуваченнями, що включають шахрайство, нецільове використання коштів і незаконне привласнення державних депозитів; він чекає на винесення вироку. Ліквідатори Evergrande не можуть вилучити будинок за адресою 2-8A Rutland Gate, оскільки він зареєстрований на ім'я його колишньої дружини. Дін, громадянка Канади, не може продати будинок, оскільки її активи заморожені. Майбутнє будинку залишається невизначеним.

Усе майно з найдорожчого будинку Великої Британії було розпродано

Історія Андерса Фернстедта, який живе на ґанку палацу, не менш цікава. Він народився у Швеції 1968 року, працював журналістом і писав про технології. У 2009 році він працював у Королівському ботанічному саду Единбурга, дружив із графинею Стейр, але поїхав у США, де потрапив під машину і отримав важкі травми, але вилікувався. Повернувся в Лондон, де жив на старій яхті, а коли вона затонула, став поневірятися. Він жив на крикетних полях і на вулиці, поки не натрапив на порожній палац Харірі і не оселився на його ґанку. Він подружився із сусідами: дружиною російського олігарха і відставним послом Азербайджану, які живуть неподалік, отримує їжу в місцевих церквах і спить під ковдрою з лебединого пуху, яку викинув хтось із його багатих сусідів.

Андрес Фернстедт зі Швеції, але вже три роки живе на ґанку найдорожчого будинку Великої Британії Фото: Соцсети

Фернштедт одного разу зустрів принца Вільяма, коли той приїхав допомогти в денному центрі для безхатченків, і часто бачить машину короля Чарльза, коли він їде до Вестмінстерського палацу неподалік.

Журналісти кажуть, що ситуація з палацом на вулиці Ратленд Гейт іронічна: безхатченко без копійки в кишені спить на порозі будинку вартістю 200 мільйонів фунтів стерлінгів із 45 кімнатами, що стоїть порожнім уже багато років і належить мільярдеру, який, схоже, майже ніколи в ньому не жив і мешкає за тисячі кілометрів звідси.

Надії, що найдорожчий будинок Великої Британії перетворять на соціальне житло — немає. Навіть Вестмінстерська рада не знайде 200 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб перевести їх на Британські Віргінські острови й отримати ключі від будинку.

Нагадаємо, раніше колишній співробітник королівської охорони заявив, що принц Ендрю приводив десятки жінок у королівську резиденцію. У файлах Епштейна було виявлено фото брата короля Чарльза з невідомими дівчатами.

Також у соцмережах показали будинок за 300 млн доларів, який може належати Ілону Маску.