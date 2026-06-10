Мешканцем найдорожчого особняка Великої Британії став безхатько: як так вийшло
Вартість величезного особняка біля знаменитого Гайд-парку 2020 року була 210 мільйонів фунтів стерлінгів. Він належав мільярдеру Рафіку Гарірі, який був прем'єр-міністром Лівану, а тепер ним нібито володіє багатій з Гонконгу, але в ньому роками ніхто не жив, окрім безхатченка, що вподобав ґанок.
Будинок за адресою 2-8A Rutland Gate є найдорожчим будинком у Великій Британії. Він розташований у Найтсбріджі, одному з найгламурніших районів Лондона, і має 45 кімнат, чотири ліфти, критий басейн і 116 вікон, 68 з яких виходять на Гайд-парк. Але він безлюдний і журналісти The Guardian спробували з'ясувати чому.
Будинок-палац став уже місцевою визначною пам'яткою. На його ґанку вже три роки живе Андерс Фернстедт у наметі з парасольок, оточений м'якими іграшками та квітами в горщиках. Він не намагається проникнути в будинок і з задоволенням позує туристам.
Палац побудований на землі, яка почала забудовуватися ще в 1750-х. Тоді герцог Ратленд побудував тут особняк у паладіанському стилі. Ратленд-Гаус було знесено 1836 року, і на його місці побудували низку терасових будинків, оскільки в Лондоні почався справжній бум на ринку нерухомості, який підживлювався багатством колоніальних часів.
І золотий вік знаменитого особняка почався, коли всю низку будинків купив у 1980-х мільярдер Рафік Харірі, який незабаром став прем'єр-міністром Лівану. Харірі, який заробив статки на будівництві палаців для королівської сім'ї в Саудівській Аравії, зніс будинки на Ратленд-Гейт, щоб побудувати свій власний лондонський палац. Тут він жив як король — навіть сміттєві баки були вкриті 24-каратним золотом — до свого вбивства внаслідок вибуху вантажівки в Бейруті 2005 року.
Після смерті Гарірі будинок за адресою 2-8A Rutland Gate був переданий Султану бін Абдул Азізу, наслідному принцу Саудівської Аравії. У 2015 році весь вміст будинку — включно з інкрустованими коштовностями ванними кімнатами та золотими скриньками, а також люстрами з муранського скла і кришталевими флаконами для парфумів Lalique — було виставлено на аукціон. І відтоді будинок пустує.
Хоча будинок нібито був куплений гонконзьким мільярдером Чжан Чун-кю (ЧК, як його називали друзі), 2022 року повідомлялося, що новим власником насправді став один із цих друзів, Хуей Ка Ян, засновник імперії нерухомості Evergrande і найбагатша людина Китаю на той момент.
Але в підсумку будинок знову продали 2022 року за 200 мільйонів фунтів стерлінгів. Під час купівлі було отримано дозвіл на подальше розширення будинку — на поглиблення під наявний двоповерховий підвал, щоб новий власник міг побудувати великий басейн і підземне паркування для автопарку розкішних автомобілів, а також спроектувати триповерховий бальний зал нагорі.
Його придбала компанія Vision Perfect Global Limited, зареєстрована на Британських Віргінських островах, в офшорній зоні. Коли будинок виставили на продаж 2022 року, його не продали. Коли зміни в законодавстві про прозорість зажадали встановити кінцевого бенефіціара компанії, з'ясувалося, що в документах фігурує не ім'я Хуея, а його дружини Дін Юмей. Відтоді вони розлучилися.
Компанія Evergrande збанкрутувала 2024 року, накопичивши величезні борги. У квітні Хуей визнав себе винним за звинуваченнями, що включають шахрайство, нецільове використання коштів і незаконне привласнення державних депозитів; він чекає на винесення вироку. Ліквідатори Evergrande не можуть вилучити будинок за адресою 2-8A Rutland Gate, оскільки він зареєстрований на ім'я його колишньої дружини. Дін, громадянка Канади, не може продати будинок, оскільки її активи заморожені. Майбутнє будинку залишається невизначеним.
Історія Андерса Фернстедта, який живе на ґанку палацу, не менш цікава. Він народився у Швеції 1968 року, працював журналістом і писав про технології. У 2009 році він працював у Королівському ботанічному саду Единбурга, дружив із графинею Стейр, але поїхав у США, де потрапив під машину і отримав важкі травми, але вилікувався. Повернувся в Лондон, де жив на старій яхті, а коли вона затонула, став поневірятися. Він жив на крикетних полях і на вулиці, поки не натрапив на порожній палац Харірі і не оселився на його ґанку. Він подружився із сусідами: дружиною російського олігарха і відставним послом Азербайджану, які живуть неподалік, отримує їжу в місцевих церквах і спить під ковдрою з лебединого пуху, яку викинув хтось із його багатих сусідів.
Фернштедт одного разу зустрів принца Вільяма, коли той приїхав допомогти в денному центрі для безхатченків, і часто бачить машину короля Чарльза, коли він їде до Вестмінстерського палацу неподалік.
Журналісти кажуть, що ситуація з палацом на вулиці Ратленд Гейт іронічна: безхатченко без копійки в кишені спить на порозі будинку вартістю 200 мільйонів фунтів стерлінгів із 45 кімнатами, що стоїть порожнім уже багато років і належить мільярдеру, який, схоже, майже ніколи в ньому не жив і мешкає за тисячі кілометрів звідси.
Надії, що найдорожчий будинок Великої Британії перетворять на соціальне житло — немає. Навіть Вестмінстерська рада не знайде 200 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб перевести їх на Британські Віргінські острови й отримати ключі від будинку.
Нагадаємо, раніше колишній співробітник королівської охорони заявив, що принц Ендрю приводив десятки жінок у королівську резиденцію. У файлах Епштейна було виявлено фото брата короля Чарльза з невідомими дівчатами.
Також у соцмережах показали будинок за 300 млн доларів, який може належати Ілону Маску.