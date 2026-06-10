Обитателем самого дорогого особняка Великобритании стал бездомный: как так получилось

Стоимость огромного особняка возле знаменитого Гайд-парка в 2020 году была 210 миллионов фунтов стерлингов. Он принадлежал миллиардеру Рафику Харири, который был премьер-министром Ливана, а теперь им якобы владеет богач из Гонконга, но в нем годами никто не жил, кроме бездомного, который облюбовал крыльцо.

Дом по адресу 2-8A Rutland Gate является самым дорогим домом в Великобритании. Он расположен в Найтсбридже, одном из самых гламурных районов Лондона, и имеет 45 комнат, четыре лифта, крытый бассейн и 116 окон, 68 из которых выходят на Гайд-парк. Но он необитаем и журналисты The Guardian попытались выяснить почему.

Дом-дворец стал уже местной достопримечательностью. На его крыльце уже три года живет Андерс Фернстедт в палатке из зонтов, окруженный мягкими игрушками и цветами в горшках. Он не пытается проникнуть в дом и с удовольствием позирует туристам.

Самый дорогой дом Великобритании облюбовал бездомный Фото: Соцсети

Дворец построен на земле, которая начала застраиваться еще в 1750-х. Тогда герцог Ратленд построил здесь особняк в палладианском стиле. Ратленд-Хаус был снесен в 1836 году, и на его месте был построен ряд террасных домов, поскольку в Лондоне начался настоящий бум на рынке недвижимости, подпитываемый богатством колониальных времен.

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И золотой век знаменитого особняка начался, когда весь ряд домов купил в 1980-х миллиардер Рафик Харири, который вскоре стал премьер-министром Ливана. Харири, сколотивший состояние на строительстве дворцов для королевской семьи в Саудовской Аравии, снес дома на Ратленд-Гейт, чтобы построить свой собственный лондонский дворец. Здесь он жил как король — даже мусорные баки были покрыты 24-каратным золотом — до своего убийства в результате взрыва грузовика в Бейруте в 2005 году.

После смерти Харири дом по адресу 2-8A Rutland Gate был передан Султану бин Абдул Азизу , наследному принцу Саудовской Аравии. В 2015 году все содержимое дома – включая инкрустированные драгоценностями ванные комнаты и золотые ящики, а также люстры из муранского стекла и хрустальные флаконы для духов Lalique – было выставлено на аукцион. И с тех пор дом пустует.

Рафик Харири покрыл золотом в своем особняке стены, мебель и аксессуары Фото: Соцсети

Золотые мусорные ведра из дома Рафика Харири Фото: Соцсети

Хотя дом якобы был куплен гонконгским миллиардером Чжан Чун-кю (ЧК, как его называли друзья), В 2022 году сообщалось, что новым владельцем на самом деле стал один из этих друзей, Хуэй Ка Ян, основатель империи недвижимости Evergrande и самый богатый человек Китая на тот момент.

Но в итоге дом снова продали в 2022 году за 200 миллионов фунтов стерлингов. При покупке было получено разрешение на дальнейшее расширение дома – на углубление под существующий двухэтажный подвал, чтобы новый владелец мог построить большой бассейн и подземную парковку для автопарка роскошных автомобилей, а также спроектировать трехэтажный бальный зал наверху.

Его приобрела компания Vision Perfect Global Limited , зарегистрированная на Британских Виргинских островах, в офшорной зоне. Когда дом был выставлен на продажу в 2022 году, он не был продан. Когда изменения в законодательстве о прозрачности потребовали установить конечного бенефициара компании, выяснилось, что в документах фигурирует не имя Хуэя, а его жены Дин Юмэй. С тех пор они развелись.

Компания Evergrande обанкротилась в 2024 году, накопив огромные долги. В апреле Хуэй признал себя виновным по обвинениям, включающим мошенничество, нецелевое использование средств и незаконное присвоение государственных депозитов; он ожидает вынесения приговора. Ликвидаторы Evergrande не могут изъять дом по адресу 2-8A Rutland Gate, поскольку он зарегистрирован на имя его бывшей жены. Дин, гражданка Канады, не может продать дом, так как ее активы заморожены. Будущее дома остается неопределенным.

Все имущество из самого дорогого дома Великобритании было распродано

История Андерса Фернстедта, который живет на крыльце дворца, не менее интересна. Он родился в Швеции в 1968 году, работал журналистом и писал о технологиях. В 2009 году он работал в Королевском ботаническом саду Эдинбурга, дружил с графиней Стейр, но уехал в США, где попал под машину и получил тяжелые травмы, но излечился. Вернулся в Лондон, где жил на старой яхте, а когда она затонула, стал скитаться. Он жил на крикетных полях и на улице, пока не набрел на пустующий дворец Харири и не поселился на его крыльце. Он подружился с соседями: женой российского олигарха и отставным послом Азербайджана, которые живут неподалеку, получает еду в местных церквях и спит под одеялом из лебяжьего пуха, которое выкинул кто-то из его богатых соседей.

Андрес Фернстедт из Швеции, но уже три года живет на крыльце самого дорогого дома Великобритании Фото: Соцсети

Фернштедт однажды встретил принца Уильяма, когда тот приехал помочь в дневном центре для бездомных, и часто видит машину короля Чарльза, когда он едет в Вестминстерский дворец неподалеку.

Журналисты говорят, что ситуация с дворцом по улице Ратленд Гейт иронична: бездомный без гроша в кармане спит на пороге дома стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов с 45 комнатами, который пустует уже много лет и принадлежит миллиардеру, который, похоже, почти никогда в нем не жил и живет за тысячи километров отсюда.

Надежды, что самый дорогой дом Великобритании превратят в социальное жилье – нет. Даже Вестминстерский совет не найдет 200 миллионов фунтов стерлингов, чтобы перевести их на Британские Виргинские острова и получить ключи от дома.

Напомним, ранее бывший сотрудник королевской охраны заявил, что принц Эндрю приводил десятки женщин в королевскую резиденцию. В файлах Эпштейна были обнаружены фото брата короля Чарльза с неизвестными девушками.

Также в соцсетях показали дом за 300 млн долларов, который может принадлежать Илону Маску.