Жінка, яка стала мільйонеркою, продовжує працювати у таксі і приховує своє багатство: навіщо

Зазвичай люди, які виграли у лотерею, повністю змінюють своє життя. Але жінка, яка витягнула щасливий квиток та стала володаркою багатомільйонного джекпоту зробила інакше.

Мільйонерка продовжує ходити на роботу, яку не любить, а також підробляє водієм Uber, незважаючи на величезний виграш. Про це з посиланням на анонімну історію цієї жінки пише Mirror.

Жінка пояснила, що рішення приховувати свій виграш пов'язане з родиною. За її словами, вона виросла в бідності, а її близькі все життя зазнавали фінансових труднощів. Після отримання грошей вона нікому не розповіла про виграш. Тож всі навколо вирішили, що просто її доходи зросли, адже вона почала більше працювати.

"Я досі нікому не розповіла, і всі думають, що моє життя змінилося, бо я почала дуже наполегливо працювати. Я почала брати на себе більше змін і працювати старанніше, а також купила машину для своєї родини та себе", — написала анонімно вона.

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Чому мільйонерка приховує свій виграш від родини

За її словами, вона живе на зарплату близько 2850 доларів на місяць та намагається не змінювати свій звичний спосіб життя. Але навіть купівля нового авто викликала запитання у родини. Хоча жінка придбала недорогий Hyundai, що вартує близько 30 тисяч доларів і повністю оплатила його відразу, проте її рідні вирішили, що вона взяла кредит і буде довго його.

Водійка на Uber стала мільйонеркою Фото: Скріншот

Нова мільйонерка пояснила, що поки не готова розкривати правду. Бо її рідні недостатньо добре розбираються в управлінні фінансами, а також часто витрачають кошти на випадкові покупки. Тож вона вважає, що спочатку треба підвищити рівень фінансової грамотності, а вже потім розповідати усе родичам.

На що мільйонерка хоче витратити гроші

Попри свій секрет жінка вже знає, що хоче отримати у своєму житті. Вона мріє забезпечити матері гідну пенсію, допомогти родині вибратися з державного житла та створити фінансову подушку безпеки на майбутнє.

"Я хочу, щоб моя мама могла вийти на пенсію. Я хочу, щоб ми перестали жити в державному житлі та просто мали гідне, комфортне життя. Я більше не хочу так сильно хвилюватися через роботу", — розповіла вона.

Нагадаємо, що 27-річна студентка-художниця Міріям Віскеманн неочікувано виграла у лотерею права на шведський острів Марстен. Однак заковика полягає в тому, що це за локація та що потрібно там буде робити.

Раніше Фокус розповідав про те, як жінка просто поставила чайник і стала мільйонеркою. Дзвінок із новиною про виграш здався їй настільки неправдоподібним, що спочатку вона просто поклала слухавку.