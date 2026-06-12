Женщина, ставшая миллионершей, продолжает работать таксисткой и скрывает свое богатство: зачем

Обычно люди, выигравшие в лотерею, полностью меняют свою жизнь. Но женщина, которая вытащила счастливый билет и стала обладательницей многомиллионного джекпота, поступила иначе.

Миллионерша продолжает ходить на работу, которую не любит, а также подрабатывает водителем Uber, несмотря на огромный выигрыш. Об этом со ссылкой на анонимную историю этой женщины пишет Mirror.

Женщина объяснила, что решение скрыть свой выигрыш связано с семьей. По её словам, она выросла в бедности, а её близкие всю жизнь испытывали финансовые трудности. После получения денег она никому не рассказала о выигрыше. Поэтому все вокруг решили, что просто ее доходы выросли, ведь она стала больше работать.

"Я до сих пор никому не рассказывала, и все думают, что моя жизнь изменилась, потому что я стала очень усердно работать. Я стала брать на себя больше обязанностей и работать усерднее, а также купила машину для своей семьи и для себя", — написала она анонимно.

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Почему миллионерша скрывает свой выигрыш от семьи

По её словам, она живет на зарплату около 2850 долларов в месяц и старается не менять свой привычный образ жизни. Но даже покупка нового автомобиля вызвала вопросы у родственников. Хотя женщина приобрела недорогой Hyundai стоимостью около 30 тысяч долларов и полностью оплатила его сразу, тем не менее ее родные решили, что она взяла кредит и будет долго его выплачивать.

Водительница Uber стала миллионершей Фото: Скриншот

Новая миллионерша объяснила, что пока не готова раскрывать правду. Потому что её родственники недостаточно хорошо разбираются в управлении финансами, а также часто тратят деньги на случайные покупки. Поэтому она считает, что сначала нужно повысить уровень финансовой грамотности, а уже потом рассказывать все родственникам.

На что миллионерша хочет потратить деньги

Несмотря на свой секрет, женщина уже знает, чего хочет добиться в жизни. Она мечтает обеспечить матери достойную пенсию, помочь семье выселиться из государственного жилья и создать финансовую подушку безопасности на будущее.

"Я хочу, чтобы моя мама смогла выйти на пенсию. Я хочу, чтобы мы перестали жить в государственном жилье и просто вели достойную, комфортную жизнь. Я больше не хочу так сильно переживать из-за работы", — рассказала она.

Напомним, что 27-летняя студентка-художница Мириам Вискеманн неожиданно выиграла в лотерею право на шведский остров Марстен. Однако загвоздка заключается в том, что это за место и чем там придётся заниматься.

Ранее "Фокус" рассказывал о том, как женщина просто поставила чайник и стала миллионершей. Звонок с известием о выигрыше показался ей настолько неправдоподобным, что сначала она просто повесила трубку.