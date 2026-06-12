Обіцяє танцювати у 100 років: популярний танцівник назвав свій секрет молодості

Найстаріший танцюрист Британії пообіцяв продовжувати танцювати у 100 років – після того, як відео, на якому він хизується своїм умінням, стало вірусним і набрало 1,5 мільйона переглядів.

Бернард Гілберт почав танцювати в 1942 році після того, як у 16 ​​років зламав ногу, граючи в регбі, пише New York Post.

Незважаючи на те, що у юності Бернард не хотів танцювати, він мав дар від природи.

Чоловік танцює фокстрот та джайвінг вже понад дев'ять десятиліть і публікує відео своїх танцювальних рухів в Інтернеті.

А після того, як його останнє відео зібрало понад 1,5 мільйона переглядів, Бернард став відомим.

Бернард Гілберт Фото: Скріншот

Усе моє життя — це танці, але так було не завжди. Коли я був підлітком, я був непоганим регбістом, і це було моєю пристрастю, але потім я зламав ногу під час гри. Кістка загоїлася, але м’язи, на жаль, ні. Я ходив до лікарів, і вони призначали мені всілякі вправи, але це нічого не змінило. Я запитав їх, чи буду колись знову грати в регбі, і вони порадили мені повісити бутси на цвях", — розповів він свою історію.

Відео дня

Чоловік розповів, що тоді медики порадили йому іди танцювати.

"Я засміялася і сказав, що ніколи не почну танцювати. Потім мій друг потягнув мене на урок танців. Спочатку я не зайшов, просто стояв біля дверей, а посеред уроку вчительці так це набридло, що вона підійшла і затягла мене всередину. Тож я зайшов, і мені там дуже сподобалося", — скав він.

Його пристрасть до танців тривала все його життя, і у віці 74 років він став вчителем танців. Бернард, який мешкає в будинку для літніх людей Fernhill House у Вустері, досі вражає мешканців і не планує виходити на пенсію.

Бернард Гілберт у молодості Фото: Скріншот

"Я люблю танцювати, як тільки я виходжу на танцпол, я забуваю про все, я просто зосереджуюся на тому, що роблю — це оживляє мене", — каже він.

Бернард почав викладати, коли його дружина та партнерка з танців померла 26 років тому. За його словами, танці корисні для здоров'я.

"Танці корисні не лише для фізичного здоров'я, а й для психічного здоров'я. Тобі потрібно запам’ятовувати речі, ти не можеш просто взяти їх до рук, бо ти маєш зосередитися на тому, що робиш", — каже він.

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