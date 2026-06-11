Мільйони підписників не вірять її віку: 74-річна інфлюенсерка розкрила секрет молодості (фото)

74-річна китаянка Інцзи, яка має понад 2 мільйони підписників у соціальних мережах, стає все більш популярною завдяки своїй зовнішності та стилю одягу.

Жінка здобула популярність, публікуючи відео, де вона танцює на високих підборах на вулиці, пише Oddity Central.

За її словами, ключ до молодості – це не дорога косметика, а впевненість у собі та життя на власних умовах.

"Я завжди вважала, що вік – це просто число. Важливо зберігати молодість духу", – сказала Інцзи в інтерв’ю,

Сама вона намагається вести здоровий спосіб життя. Адже ніколи не їсть після 17:00, надає перевагу супам, зеленим овочам та багатим на білок продуктам перед вуглеводами. А кожен день починає з години йоги.

74-річна китаянка Інцзи Фото: Скріншот

Жінка зізналася, що цікавилася красою та модою з дитинства, але ніколи не думала будувати кар'єру у цій галузі. Вона працювала завідувачкою дитячого садка, перш ніж переїхати до Японії з чоловіком та сином у 1980-х роках та влаштуватися на роботу в ресторан, де працювала протягом кількох років.

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74-річна китаянка Інцзи Фото: Скріншот

Незважаючи на відкриття власного китайського ресторану в Японії та публікацію в популярному журналі, Інцзи зрештою повернулася до Китаю. У 2022 році, після 70 років, вона приєдналася до "Пекінських бабусь моди" – модної групи, середній вік учасниць якої становить щонайменше 65 років. Як учасниця, вона здійснила свою дитячу мрію – пройшлася подіумом як модель у Шанхайському Діснейленді.

"Вік — це не перешкода, а перевага, я хочу жити красиво, поки мені не виповниться 120 років", — сказала Інцзи.

Нагадаємо, що 92-річна бабуся підкорила мережу своїм вечірнім ритуалом. Джин родом із Великої Британії готує собі коктейль "Маргарита", вмикає музику і телефонує улюбленій онучці Сарі Донде.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка відмовилася від однієї закуски й схудла на 36 кг. Ліза Бернетт зазвичай не снідала, але на обід з'їдала два рогалики з сиром, цибулею і великою кількістю олії, а потім величезну пачку чипсів. На вечерю в неї була велика миска спагеті або їжа на винос.