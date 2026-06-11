Миллионы подписчиков не верят ее возрасту: 74-летняя инфлюенсер раскрыла секрет молодости (фото)

74-летняя китаянка Инцзы, которая имеет более 2 миллионов подписчиков в социальных сетях, становится все более популярной благодаря своей внешности и стилю одежды.

Женщина получила известность, публикуя видео, где она танцует на высоких каблуках на улице, пишет Oddity Central.

По ее словам, ключ к молодости — это не дорогая косметика, а уверенность в себе и жизнь на собственных условиях.

"Я всегда считала, что возраст — это просто число. Важно сохранять молодость духа", — сказала Инцзы в интервью,

Сама она старается вести здоровый образ жизни. Ведь никогда не ест после 17:00, предпочитает супы, зеленые овощи и богатые белком продукты перед углеводами. А каждый день начинает с часа йоги.

74-летняя китаянка Инцзы Фото: Скриншот

Женщина призналась, что интересовалась красотой и модой с детства, но никогда не думала строить карьеру в этой области. Она работала заведующей детского сада, прежде чем переехать в Японию с мужем и сыном в 1980-х годах и устроиться на работу в ресторан, где работала в течение нескольких лет.

Відео дня

74-летняя китаянка Инцзы Фото: Скриншот

Несмотря на открытие собственного китайского ресторана в Японии и публикацию в популярном журнале, Инцзы в конце концов вернулась в Китай. В 2022 году, после 70 лет, она присоединилась к "Пекинским бабушкам моды" — модной группе, средний возраст участниц которой составляет не менее 65 лет. Как участница, она осуществила свою детскую мечту — прошлась по подиуму в качестве модели в Шанхайском Диснейленде.

"Возраст — это не помеха, а преимущество, я хочу жить красиво, пока мне не исполнится 120 лет", — сказала Инцзы.

Напомним, что 92-летняя бабушка покорила сеть своим вечерним ритуалом. Джин родом из Великобритании готовит себе коктейль "Маргарита", включает музыку и звонит любимой внучке Саре Донде.

Ранее Фокус сообщал, что женщина отказалась от одной закуски и похудела на 36 кг. Лиза Бернетт обычно не завтракала, но на обед съедала два рогалика с сыром, луком и большим количеством масла, а затем огромную пачку чипсов. На ужин у нее была большая миска спагетти или еда на вынос.