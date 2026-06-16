Напівчервоне, напівжовте яблуко-химера стало сенсацією: в чому його особливість

Незвичайна подія сталася у звичайному продуктовому магазині в Новій Зеландії. Покупці побачили рідкісне яблуко: наполовину червоне, наполовину жовте.

Яблуко з майже ідеально розділеними кольорами посередині було знайдено в середині травня в поставці яблук сорту Red Braeburn на ринку Sunshine Corner Market у передмісті Крайстчерча Майрехау, пише New Zealand Herald.

Фахівці кажуть, що такі дивні яблука, зустрічаються менш ніж в одному плоді на мільйон. Вони є результатом генетичної мутації, яка призводить до формування яблука з клітин двох різних генетичних фонів.

Власниця магазину, Гізер, сказала, що яблуко стало чимось на зразок місцевої знаменитості. Хезер сказала, що двоколірне яблуко — перше у своєму роді, яке вона коли-небудь бачила.

"Люди поверталися додому, розповідали своїм другим половинкам, а ті їм не вірили, тому й поверталися з ними. Ми вже давно в цій грі, ніколи не бачили нічого подібного", — сказала вона New Zealand Herald.

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Дивне яблуко знайшли у у Новій Зеландії

Вона сказала, що деякі клієнти навіть просили доторкнутися до яблука на удачу. Жінка розповіла, що термін придатності яблука подовжився завдяки зберіганню в холодильнику, але незабаром настане час вирішити, чи можна його зберігати постійно. Для цього його розріжуть, щоб побачити, як виглядає всередині.

Нагадаємо, що яблуко вагою 1281 грам виростив у себе в саду 63-річний житель Києва Юрій Кожем'якін. За фахом він ветлікар, а за покликанням — садівник.

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