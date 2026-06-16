Полукрасное, полужелтое яблоко-химера стало сенсацией: в чем его особенность

Необычное событие произошло в обычном продуктовом магазине в Новой Зеландии. Покупатели увидели редкое яблоко: наполовину красное, наполовину желтое.

Яблоко с почти идеально разграниченными цветами посередине было найдено в середине мая в партии яблок сорта Red Braeburn на рынке Sunshine Corner Market в пригороде Крайстчерча Майрехау, пишет New Zealand Herald.

Специалисты утверждают, что такие необычные яблоки встречаются реже, чем в одном плоде на миллион. Они являются результатом генетической мутации, приводящей к образованию яблока из клеток двух разных генетических типов.

Владелица магазина, Хизер, сказала, что яблоко стало чем-то вроде местной знаменитости. Хизер сказала, что двухцветное яблоко — первое в своем роде, которое она когда-либо видела.

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"Люди возвращались домой, рассказывали своим вторым половинкам, а те им не верили, поэтому и возвращались с ними. Мы уже давно в этой игре, никогда не видели ничего подобного", — сказала она New Zealand Herald.

Странное яблоко нашли в Новой Зеландии

Она сказала, что некоторые клиенты даже просили прикоснуться к яблоку на удачу. Женщина рассказала, что срок годности яблока продлился благодаря хранению в холодильнике, но вскоре придет время решить, можно ли его хранить постоянно. Для этого его разрежут, чтобы увидеть, как оно выглядит внутри.

Напомним, что яблоко весом 1281 грамм вырастил у себя в саду 63-летний житель Киева Юрий Кожемякин. По профессии он ветеринар, а по призванию — садовод.

Ранее "Фокус" писал о том, что на самом деле означают цифры на наклейках на яблоках.