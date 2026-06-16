Вся країна в пустелі: навіщо Саудівська Аравія купує пісок в Австралії

Саудівська Аравія, яка й так має на своїй території багато піску, змушена купувувати його за кордоном. Адже структура та властивості місцевого матеріалу не підходить для бетону.

Відтак, Саудівська Аравія, що має одну з найбільших пустель у світі та величезні запаси, імпортує цей матеріал для будівельної галузі, у тому числі з Австралії. Про це повідомляє Ecoticias.

Чому до Саудівської Аравії завозять пісок?

Через те, що пустельний пісок не підходить для бетону, а також будівництва. Тож країна купує інший матеріал із шорсткою поверхнею та різним розміром частинок, які забезпечують надійне зчеплення бетонної суміші. Зазвичай такий пісок формується під впливом води у річках, озерах та морях. Але пустельний через постійні вітри стає надто гладким, округлим та однорідним.

Спеціальні дослідження доводять, що використання пустельного піску знижує міцність бетону та збільшує кількість мікропор у конструкції. Відтак Саудівській Аравії доводиться імпортувати природний матеріал з Австралії, а також з Китаю, Туреччини, Іспанії та США.

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Але екологи попереджають, що масовий та неконтрольований видобуток піску для будівництва має зворотний ефект. Адже головні його запаси знаходяться у річках, на узбережжях та в морських екосистемах, що відіграють важливу роль для збереження біорізноманіття, захисту від кліматичних стихій. А головне цей пісок забезпечує чистою водою людей.

За даними Програми ООН з навколишнього середовища, пісок залишається не тільки важливим будівельним ресурсом, але й екологічно чутливим матеріалом.

Нагадаємо, що у місті Джидда, Саудівська Аравія, завершується будівництво хмарочоса JEC Tower. Він буде набагато вищим, ніж знаменитий хмарочос "Бурдж-Халіфа" в Дубаї.

Також амбітний проєкт горизонтального дзеркального горизонтального хмарочоса "Лінія", який мав прорізати пустелю в Саудівській Аравії за 2 трильйони доларів, призупинили. Виявилося, що Ер-Ріяд "занадто багато витратив" на тлі падіння цін на нафту.