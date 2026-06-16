Вся страна в пустыне: зачем Саудовская Аравия закупает песок в Австралии

Саудовская Аравия, на территории которой и так много песка, вынуждена закупать его за рубежом. Ведь структура и свойства местного материала не подходят для бетона.

Таким образом, Саудовская Аравия, на территории которой находится одна из крупнейших пустынь в мире и имеются огромные запасы, импортирует этот материал для строительной отрасли, в том числе из Австралии. Об этом сообщает Ecoticias.

Почему в Саудовскую Аравию завозят песок?

Поскольку пустынный песок не подходит для бетона, а также для строительства, страна закупает другой материал с шероховатой поверхностью и разным размером частиц, которые обеспечивают надежное сцепление бетонной смеси. Обычно такой песок образуется под воздействием воды в реках, озерах и морях. Но пустынный песок из-за постоянных ветров становится слишком гладким, округлым и однородным.

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Специальные исследования показывают, что использование пустынного песка снижает прочность бетона и увеличивает количество микропор в конструкции. Поэтому Саудовской Аравии приходится импортировать этот природный материал из Австралии, а также из Китая, Турции, Испании и США.

Однако экологи предупреждают, что массовая и неконтролируемая добыча песка для строительства имеет обратный эффект. Ведь основные его запасы находятся в реках, на побережьях и в морских экосистемах, которые играют важную роль в сохранении биоразнообразия и защите от климатических стихий. А главное, этот песок обеспечивает людей чистой водой.

По данным Программы ООН по окружающей среде, песок остается не только важным строительным ресурсом, но и экологически уязвимым материалом.

Напомним, что в городе Джидда (Саудовская Аравия) завершается строительство небоскреба JEC Tower. Он будет намного выше знаменитого небоскреба "Бурдж-Халифа" в Дубае.

Также был приостановлен амбициозный проект горизонтального зеркального небоскреба "Линия", который должен был прорезать пустыню в Саудовской Аравии за 2 триллиона долларов. Оказалось, что Эр-Рияд "слишком много потратил" на фоне падения цен на нефть.