Цены на нефть упали: Саудовская Аравия ставит на паузу строительство своего мега-проекта "Линия"

Амбициозный проект горизонтального зеркального небоскреба "Линия", который должен был прорезать пустыню в Саудовской Аравии за 2 триллиона долларов, приостановили. Оказалось, что Эр-Рияд "слишком много потратил" на фоне падения цен на нефть.

Саудовская Аравия приостановила реализацию своей обширной стратегии Vision 2030 стоимостью в 2 триллиона долларов на фоне падения цен на нефть и осознания того, что уже потрачено слишком много денег. Целью программы "Vision 2030" является диверсификация экономики королевства с переходом от нефтяной отрасли к мировому центру туризма, технологий и развлечений. И "Линия" должна была стать флагманом этой программы, пишет Daily Mail.

Амбизиозный проект "Линия" должен был стать "городом будущего"

Официальный Эр-Рияд вложил сотни миллиардов долларов в свои гигапроекты, среди которых — "Линия" — новый город протяженностью в сотни миль, призванный стать примером того, как будет выглядеть жизнь в будущем.

Відео дня

Однако в основе Vision 2030 лежало предположение, что нефть, по-прежнему являющаяся крупнейшим экспортным товаром Саудовской Аравии, останется на уровне 100 долларов за баррель или выше.

В настоящее время цена на черную нефть составляет около 60 долларов за баррель, и с 2022 года она не достигала трехзначных цифр, что является серьезной проблемой для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.

Строительство "Линии" приостановили Фото: Instagram Discover Neom

Джерри Инзерилло, уроженец Америки и ключевой советник принца, заявил, что страна «корректирует курс» в свете своего финансового положения. Он заявил, что, поскольку нефть составляет более половины экономики страны, теперь ей приходится "быть более консервативной".

"Саудовская Аравия — очень богатая страна, но существует ограничение на то, сколько она может потратить по отношению к ВВП", — признал он.

На инвестиционном форуме в столице на прошлой неделе один из чиновников-саудитов признался: "Мы потратили слишком много. Мы неслись со скоростью 100 миль в час. Теперь у нас дефицит. Нам нужно пересмотреть приоритеты".

"Линия" должен был стать "городом будущего" Фото: Instagram Discover Neom

Один из самых ярких примеров консерватизма в «Видении 2030» — это «Линия». Изначально задуманное линейное поселение длиной 177 км и высотой в 500 метров было спроектировано так, чтобы не было ни автомобилей, ни улиц, ни выбросов углерода.

Однако теперь проект существенно сократили, и его длина составит всего несколько км.

Инзерилло признал, что "точнее было бы позиционировать The Line как лабораторию, которая покажет, каким может быть качество жизни в 2040 году".

Теперь здесь смогут разместиться всего 300 000 человек.

Многие гигапроекты также откладываются. Горнолыжный курорт Троена должен был принять зимние Азиатские игры 2029 года. Для его проведения использовался искусственный снег, получаемый из воды, собранной в искусственном озере.

Горнолыжный курорт "Троена" также поставили на паузу Фото: Соцсети

Но, по словам официальных лиц Саудовской Аравии, он просто не будет готов вовремя, по их словам: "Он опоздает на три-четыре года, скорее всего, будет готов к 2032 году, как раз к Играм 2033 года".

Вместо этого Южная Корея намерена принять на себя эстафету основного конкурента.

Также задерживается строительство крупнейшего в мире делового района Нью-Мурабба в Эр-Рияде.

По словам Майкла Дайка, генерального директора New Murabba, новый комплекс, рассчитанный на проживание 300 000 человек, теперь должен быть открыт к 2040 году, хотя эта дата может быть отложена еще на более поздний срок. Официальные лица Саудовской Аравии заявили, что им нужно значительное время для восстановления, иначе новые проекты могут быть отложены или отменены: "Нам нужно еще два-три года высоких цен на нефть, чтобы погасить наши долги. Я настроен оптимистично и считаю, что рост цен не за горами".

Напомним, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман объявил о строительстве города с нулевым выбросом углерода под названием "The Line" в районе NEOM на северо-западе Саудовской Аравии, 10 января 2021 года.

Строительство "Линии" сопровождалось скандалами, оказалось, что там гибнут десятки рабочих.