Ціни на нафту впали: Саудівська Аравія ставить на паузу будівництво свого мегапроєкту "Лінія"

Амбітний проєкт горизонтального дзеркального горизонтального хмарочоса "Лінія", який мав прорізати пустелю в Саудівській Аравії за 2 трильйони доларів, призупинили. Виявилося, що Ер-Ріяд "занадто багато витратив" на тлі падіння цін на нафту.

Саудівська Аравія призупинила реалізацію своєї великої стратегії Vision 2030 вартістю у 2 трильйони доларів на тлі падіння цін на нафту й усвідомлення того, що вже витрачено занадто багато грошей. Метою програми "Vision 2030" є диверсифікація економіки королівства з переходом від нафтової галузі до світового центру туризму, технологій і розваг. І "Лінія" мала стати флагманом цієї програми, пише Daily Mail.

Амбітний проєкт "Лінія" мав стати "містом майбутнього"

Офіційний Ер-Ріяд вклав сотні мільярдів доларів у свої гігапроєкти, серед яких — "Лінія" — нове місто завдовжки в сотні миль, покликане стати прикладом того, який вигляд матиме життя в майбутньому.

Однак в основі Vision 2030 лежало припущення, що нафта, яка, як і раніше, є найбільшим експортним товаром Саудівської Аравії, залишиться на рівні 100 доларів за барель або вище.

Наразі ціна на чорну нафту становить близько 60 доларів за барель, і з 2022 року вона не досягала тризначних цифр, що є серйозною проблемою для наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.

Будівництво "Лінії" призупинили Фото: Instagram Discover Neom

Джеррі Інзерілло, уродженець Америки і ключовий радник принца, заявив, що країна "коригує курс" у світлі свого фінансового становища. Він заявив, що, оскільки нафта становить понад половину економіки країни, тепер їй доводиться "бути більш консервативною".

"Саудівська Аравія — дуже багата країна, але існує обмеження на те, скільки вона може витратити по відношенню до ВВП", — визнав він.

На інвестиційному форумі в столиці минулого тижня один із чиновників-саудитів зізнався: "Ми витратили занадто багато. Ми мчали зі швидкістю 100 миль на годину. Тепер у нас дефіцит. Нам потрібно переглянути пріоритети".

"Лінія" мала стати "містом майбутнього" Фото: Instagram Discover Neom

Один із найяскравіших прикладів консерватизму у "Баченні 2030" — це "Лінія". Спочатку задумане лінійне поселення завдовжки 177 км і заввишки 500 метрів було спроєктовано так, щоб не було ні автомобілів, ні вулиць, ні викидів вуглецю.

Однак тепер проєкт істотно скоротили, і його довжина становитиме лише кілька км.

Інзерілло визнав, що "точніше було б позиціонувати The Line як лабораторію, яка покаже, якою може бути якість життя у 2040 році".

Тепер тут зможуть розміститися всього 300 000 осіб.

Багато гігапроєктів також відкладаються. Гірськолижний курорт Троєна мав прийняти зимові Азіатські ігри 2029 року. Для його проведення використовували штучний сніг, який отримували з води, зібраної у штучному озері.

Гірськолижний курорт "Троєна" також поставили на паузу Фото: Соцсети

Але, за словами офіційних осіб Саудівської Аравії, він просто не буде готовим вчасно, за їхніми словами: "Він запізниться на три-чотири роки, найімовірніше, буде готовий до 2032 року, якраз до Ігор 2033 року".

Замість цього Південна Корея має намір прийняти на себе естафету основного конкурента.

Також затримується будівництво найбільшого у світі ділового району Нью-Мурабба в Ер-Ріяді.

За словами Майкла Дайка, генерального директора New Murabba, новий комплекс, розрахований на проживання 300 000 осіб, тепер має бути відкритий до 2040 року, хоча ця дата може бути відкладена ще на більш пізній термін. Офіційні особи Саудівської Аравії заявили, що їм потрібен значний час для відновлення, інакше нові проєкти можуть бути відкладені або скасовані: "Нам потрібно ще два-три роки високих цін на нафту, щоб погасити наші борги. Я налаштований оптимістично і вважаю, що зростання цін не за горами".

Нагадаємо, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман оголосив про будівництво міста з нульовим викидом вуглецю під назвою "The Line" в районі NEOM на північному заході Саудівської Аравії, 10 січня 2021 року.

Будівництво "Лінії" супроводжувалося скандалами, виявилося, що там гинуть десятки робітників.